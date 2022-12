Dolci light da preparare a Natale: 5 idee

Se siete alla ricerca di nuove idee per i dolci natalizi, ecco 6 ricette facili e golose per Natale, ma non solo. Deliziosi e gustosi, questi dolci saranno come un abbraccio speciale che ci accompagnerà nell’atmosfera di doni e cibi prelibati di cui è caratterizzato questo periodo di festa e scambio. Ci sono tanti dolci natalizi molto buoni ma spesso anche molto calorici, poco indicati per chi vuole stare attento alla linea e al benessere. Come preparare, quindi, dolci gustosi e leggeri allo stesso tempo? Ecco proposte alcune ricette tradizionali in versione più leggera. Oltre a sostituire la farina raffinata, occorrerà ridurre l’uso di zucchero e burro, quest’ultimo da prediligere nella versione light, per creare delle ricette gustose e natalizie, ma allo stesso tempo leggere.

Cheesecake light

La cheesecake non è una ricetta prettamente natalizia ma è adatta a tutte le occasioni, perché sempre sfiziosa e gradita a tutti. Ad esempio, potreste provare la ricetta della cheesecake senza gelatina veloce da preparare, sostituendo con accortezza gli ingredienti più calorici con quelli più light, dalle farciture fino al composto della cheesecake. Cercate di prediligere formaggi spalmabili a basso contenuto di grassi. Per rendere la vostra cheesecake ancora più natalizia, potrete decorarla con degli omini di pan di zenzero, oppure con i bastoncini bicolore alla menta, che piacciono tanto ai più piccoli.

Pancake di Natale con zucca e cannella

Perché non preparare una buona colazione di Natale con degli ottimi pancake? Preparali con zucca e cannella, saranno profumati, dolci, leggeri e buonissimi!

Tronchetto natalizio al cioccolato

Il tronchetto di Natale al cioccolato è costituito da una pasta di biscotto a base di farina integrale di castagne, ricoperta da un cremoso ripieno di cioccolato fondente, a ricordare il tronco di un albero. Questa ricetta può essere preparata durante le Feste di Natale fino a Capodanno.

Nella ricetta del tronchetto viene utilizzata la crema per riempire e ricoprire il tronchetto. Per prepararla, si potrà utilizzare del latte vegetale per rendere la preparazione adatta ai vegani e a chi è intollerante al lattosio.

Torrone tenero semi e canditi

Questo squisito torrone sarà da preparare senza latte o derivati ​​del latte, in modo da essere adatto a persone con intolleranza al lattosio. Perfetto per la cena o il pranzo di Natale, sarà a base di miele, energetico e dolce ma non eccessivamente calorico. Potrete aggiungere i semi invece della frutta secca, come quelli di zucca, ricchi di acidi grassi benefici, mentre quelli di girasole sono ricchi di acido folico e vitamina E.

Crumble di mele

Una base di mela cotta e un esterno croccante con cannella sono gli elementi che rendono il crumble inglese così unico e inimitabile. Questo è un dessert molto facile da preparare, ma allo stesso tempo sorprendentemente sfizioso. Un dolce leggero ma avvolgente.

Biscotti di Natale senza burro e uova

Chi l’ha detto che i biscotti super light senza burro o uova non hanno un buon sapore? Aggiungi un po’ di cacao in polvere agrodolce e diventeranno i tuoi biscotti preferiti. Anche i bambini li adoreranno, a maggior ragione se fatti con stampini dalle forme natalizie.