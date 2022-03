Gli infusi sono delle bevande molto apprezzate che si possono realizzare con numerosi ingredienti. La varietà di infusi che si possono preparare è quindi davvero vasta e permette di seguire anche la propria fantasia e i propri gusti personali. Esistono alcuni infusi che regalano grandi benefici alla salute: scopriamo insieme quali sono i principali e vediamo come prepararli.

Infusi mela, uva e cannella per migliorare la digestione

L’infuso mela, uva e cannella è in grado di migliorare in maniera naturale la digestione. La mela è un ingrediente davvero utile per migliorare la salute dell’intestino grazie alla presenza di fibre. L’uva è invece in grado di contribuire alla digestione grazie alla presenza di un pigmento vegetale conosciuto come quercitina. La cannella, infine, migliora il metabolismo.

Per realizzare questo infuso sono necessari:

2 fette di mela

6 chicchi di uva

un pizzico di cannella

Schiacciate quindi la mela e l’uva per facilitare l’infusione e aggiungete anche la cannella in una tazza di acqua calda.

Lasciate in infusione per 10 minuti e poi filtrate il tutto.

Infusi basilico e miele per combattere la nausea

L’infuso basilico e miele è ideale per contrastare in modo naturale la nausea. Questi due ingredienti, infatti, hanno un grande potere calmante che riesce a ridurre i sintomi quali mal di stomaco, vomito e appunto nausea.

Per questo infuso servono:

6 foglie di basilico fresco

1 cucchiaino di miele

Prendete una tazza di acqua calda e aggiungete i due ingredienti necessari.

Mescolate e lasciate in infusione per 15 minuti prima di filtrare e bere.

Infusi mirtilli, basilico e zenzero per la salute del cervello

L’infuso mirtilli, basilico e zenzero è una bevanda utile per la salute del cervello. I mirtilli sono ricchi di antociani e flavonoidi che possono contribuire alla salute del cervello contrastando l’azione dei radicali liberi. Lo zenzero è comunemente utilizzato per prevenire il mal di testa e il basilico aiuta a ridurre lo stress.

Per l’infuso servono:

zenzero

4 foglie di basilico

1 cucchiaio di mirtilli

Schiacciate un cucchiaio di mirtilli, grattugiate un po’ di zenzero e aggiungete le foglie di basilico. Versate il tutto in una tazza e lasciate in infusione per 10 minuti prima di filtrare.