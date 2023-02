Come togliere la gobba al naso senza chirurgia

Il naso è una parte molto importante del viso perché ne rappresenta il tratto caratteristico. Ci sono degli inestetismi come naso grande o gobba al naso che sono causa di insicurezze e fastidi. La chirurgia non è sempre consigliata, ma sono diversi i metodi e soluzioni utili per camuffarlo e valorizzarlo in maniera semplice e naturale.

Gobba al naso

Considerato uno degli inestetismi più comuni e diffusi per quanto riguarda la parte nasale. Un inestetismo come la gobba al naso riguarda sia gli uomini che le donne, a prescindere dall’età. Può essere sia ereditaria o genetica, ma anche dipendere a seguito di un trauma che ha portato a un appiattimento di questo lato del naso.

A prescindere da quale possa essere la causa, sicuramente è vissuta come un difetto e una condizione che causa fastidio e mancanza di autostima dal momento che va a turbare l’equilibrio del viso. Sebbene sia limitata, può dare l’illusione di un naso molto più grande. In caso di un trauma subito in età giovanile, provoca l’abbassamento della punta del naso.

I soggetti che hanno la gobba al naso vanno incontro a insicurezze e disagi che vanno a ripercuotersi soprattutto nell’aspetto sociale condizionando così la loro vita e i rapporti, in generale. In alcuni casi, l’eccessiva sporgenza può portare a delle difficoltà di respirazione. Inoltre, può essere di due tipi: congenita, quindi sin dalla nascita o acquisita dovuta a un cambiamento o anche a un incidente.

Come togliere la gobba al naso

Per eliminare o ridurre la gobba al naso che, per alcuni, è antiestetica, non sempre la chirurgia o il bisturi si rivelano le soluzioni più adatte. Sono diversi i rimedi e suggerimenti utili che permettono di migliorare l’aspetto del proprio naso senza dover ricorrere alla rinoplastica e a tutti gli svantaggi ed effetti collaterali che può comportare.

Si può camuffare e trasformare questo difetto in punto di forza. Con il trucco è possibile abbellire qualsiasi aspetto del proprio viso, tra cui anche il naso che presenta questa imperfezione. Per farlo, è possibile affidarsi alla tecnica del contouring, il gioco di luci ombre da fare con la cipria, il fondotinta e il correttore che aiuta ad avere un naso ben proporzionato.

Si può per esempio scurire la gobba al naso e schiarire la parte superiore tra le sopracciglia e la parte inferiore sulla punta del naso usando un fondotinta di due tonalità diverse proprio per creare il cosiddetto chiaro scuro per popi giocare con le sfumature e dare così un aspetto diverso al proprio naso. Si può magari distogliere l’attenzione anche su altri aspetti, come un paio di orecchini o degli occhiali da sole particolarmente belli.

Ci sono poi altri metodi che permettono di dare un aspetto migliore e riguardano sia gli esercizi di ginnastica facciale che migliorano la pelle in modo che sia maggiormente compatta e l’uso di correttori nasali come Rhino Correct da applicare sul naso per una forma maggiormente proporzionata.

Come togliere la gobba al naso: miglior rimedio

Dal momento che la rinoplastica comporta delle difficoltà ed effetti collaterali, oltre a un costo esorbitante, per la gobba al naso è possibile ricorrere a metodi semplici dal prezzo più alla portata di tutti. I correttori nasali sono la soluzione maggiormente idonea per correggere i difetti del naso che non sono eccessivamente gravi. Il migliore è Rhino Correct, indicato soprattutto per imperfezioni lievi.

Un team di esperti ha studiato e progettato questo dispositivo medico in silicone, quindi anallergico, adatto a tutti i tipi di pelle e di naso, che non lascia segni o cicatrici. Un vero e proprio correttore nasale che non ha solo il compito di rimodellare la forma del naso, ma permette di dargli un aspetto maggiormente proporzionato con il resto del viso.

Grazie a questo, è definito la soluzione universale migliore per i difetti lievi del naso.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Indossare anche solo per mezz’ora questo dispositivo permette di alzare la punta del naso che, a seguito dell’avanzare dell’età, porta a un cedimento della cartilagine. Dona un aspetto maggiormente simmetrico al volto assottigliando la cartilagine del naso e delle narici, andando anche a ridurre la dimensione del naso e la gobba ripristinando così la simmetria.

Il tessuto della cartilagine si rimodella di 1-2 millimetri ogni 45 giorni. Un prodotto che possono usare tutti e che non ha controindicazioni o effetti collaterali.

Un dispositivo non ordinabile nei negozi o Internet, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto cliccando qui per poter attivare così la promozione di una confezione al costo di 49€ invece di 78 con diverse offerte da valutare. Il pagamento è possibile soltanto tramite Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.