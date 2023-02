Seno sgonfio e cadente: come risolvere senza chirurgia

Ogni donna sogna di avere un seno perfetto, tonico e sodo, ma alcune cause naturali come l’età o la menopausa possono pregiudicarne l’aspetto estetico. Nei paragrafi seguenti scopriamo come fare in caso di seno sgonfio e cadente, oltre ai rimedi adatti senza l’aiuto della chirurgia che può comportare delle complicazioni.

Seno sgonfio e cadente

Un inestetismo del genere risulta essere molto comune nel sesso femminile, a prescindere dall’età. Il seno sgonfio e cadente è una condizione e imperfezione che può verificarsi a qualsiasi età, anche intorno ai 20 anni. si tratta di un vero e proprio svuotamento del seno che può portarlo a essere sgonfio e quindi causa di imbarazzo e fastidio soprattutto in giovane età.

Con il termine ptosi mammaria si fa, invece riferimento a uno svuotamento e discesa del seno verso il basso a causa anche del rilasciamento dei tessuti che non risultano più essere sodi ed elastici per cui tendono a cedere. Un processo che non si riesce a interrompere quando inizia, per cui molte donne devono combattere con questo difetto.

Rappresenta davvero un cruccio per ogni donna in quanto vorrebbe avere un seno e un décolleté maggiormente florido e prosperoso. Un seno sgonfio e cadente è una condizione in cui il seno risulta essere maggiormente vicino al suolo causando disagio e imbarazzo in molte donne che vorrebbero un décolleté maggiormente in linea con la propria fisicità.

Un seno sgonfio si differenzia da quello cadente perché si caratterizza per una forte riduzione del volume della mammella. Le donne possono andare incontro ad entrambe queste condizioni che si possono risolvere senza doversi sottoporre al bisturi e, quindi, alla chirurgia estetica.

Seno sgonfio e cadente: cause

Prima di capire quali possono essere le soluzioni e rimedi per un seno sgonfio e cadente, bisogna anche valutare e considerare le cause per cui alcune donne vanno incontro a questa condizione per cui soffrono molto perdendo la fiducia in sé stesse. Perdere molti chili, per quanto piacevole, porta sicuramente ad avere uno svuotamento della mammella.

Il tessuto delle mammelle si compone di massa adiposa che, quando si va incontro a dimagrimento, si riduce. il seno sgonfio quindi può essere anche causato da forti cali di peso dovuti a una dieta troppo drastica. Durante la fase dell’allattamento, il tessuto adiposo e le mammelle tendono ad aumentare di volume, quando questa fase termina, ecco che il seno appare sgonfio e svuotato.

La menopausa, proprio come la gravidanza e l’allattamento, è una fase della vita piena di continui cambiamenti umorali e fisici. Durante questo periodo la donna ha un calo degli estrogeni, per cui questo comporta anche una riduzione della pienezza del seno che è cadente. Quando il fisico va incontro a una riduzione degli ormoni, ecco che il seno si sgonfia e si rimpicciolisce.

Il fumo di sigaretta porta a un invecchiamento dei tessuti che non riescono a sostenere le ghiandole mammarie nel modo giusto. Il reggiseno ha un ruolo molto importante per cui è bene scegliere un prodotto che sia in grado di sostenere il proprio seno e, quindi, adatto alle proprie esigenze e specificità.

Seno sgonfio e cadente: alternativa naturale

Per evitare la chirurgia estetica e tutte le complicazioni a essa collegate, ci sono rimedi e alternative altrettanto efficaci e valide che, oltre a non essere nocive, forniscono tutti i benefici adatti apportando delle migliorie. Per il seno sgonfio e cadente, la soluzione migliore, attualmente in commercio, è Super Breast, un gel a base naturale.

Un gel che è stato studiato da una équipe di professionisti ed esperti del settore che è adatto a tutte quelle donne non soddisfatte del proprio seno e taglia. Senza doversi sottoporre a chirurgia, è possibile garantire fino a due taglie in più, combattere e rimuovere i fastidiosi inestetismi come le smagliature e la cellulite.

Super Breast permette di avere un seno maggiormente sodo e florido, migliorando anche l’elasticità della pelle e della cute, oltre a renderla maggiormente forte in grado di reggere il peso del seno. i risultati di questo gel sono notevoli dal momento che migliora la circonferenza, aumenta il seno apportando anche delle migliorie alla simmetria e alla forma dei due seni.

Proprio grazie ai suoi benefici e alle sue proprietà, Super Breast è riconosciuto come il miglior rimedio naturale per il seno sgonfio e cadente. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

In soli due mesi è possibile ottenere fino a due taglie in più con una applicazione costante da spalmare sul seno lasciandolo assorbire in profondità. Un gel che non presenta controindicazioni o effetti collaterali poiché si basa su elementi naturali come estratto di liquirizia che aiuta a preservare la bellezza del décolleté e l’olio di germe di grano dalle proprietà lenitive ed emollienti.

Un gel indicato e adatto per ogni tipo di pelle, anche quelle maggiormente delicate.

