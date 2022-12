Ogni tipologia e colore di occhio ha bisogno di un make-up specifico e adatto per essere risaltato. Ecco, in questo articolo, il trucco occhi da giorno e da sera per chi ha gli occhi color verde.

Truccare gli occhi verdi richiede uno studio accurato dei colori complementari, da utilizzare come base di partenza per creare un make-up semplice, da giorno o da sera e persino per un trucco occhi verdi da sposa.

Make-up occhi verdi con ombretto arancione

Il trucco occhi verdi è molto interessante perché si può giocare con tante nuance della palette. Prova con l’ombretto color arancione bruciato.

Una sfumatura molto particolare, che si avvicina al bronzo e al rame e che può valorizzare le iridi verdi attraverso un contrasto netto. Un trucco occhi tutt’altro che discreto: utilizzare i colori complementari, infatti, ti garantirà un make-up molto espressivo e di impatto.

Smokey eyes nero su occhi verdi

Gli occhi verdi sono naturalmente dotati di una certa intensità. Ecco perché puoi provare a valorizzarli ulteriormente utilizzando matita e ombretto nero. Purché, ovviamente, tu faccia moltissima attenzione a sfumare lo smokey eyes alla perfezione. Il trucco non deve mai essere troppo pesante, per evitare effetto clown.

Ombretti in rosso chiaro e bordeaux

Il rosso, che sia chiaro oppure scuro tendente al bordeaux, si sposa alla perfezione con gli occhi verdi.

Ecco perché un ombretto matte sul rosso potrebbe essere tutto ciò di cui hai bisogno per far brillare il tuo sguardo. Puoi utilizzarlo per creare un make-up monocromatico, che abbracci i tuoi occhi donando loro un’intensità particolare.

Il viola perfetto per valorizzare gli occhi verdi

Il viola è davvero la nuance perfetta per valorizzare gli occhi verdi. Una tonalità molto più versatile di quanto potresti pensare, che si adatta a un trucco da giorno, quanto a uno da sera.

Scegli questa nuance per l’ombretto, la matita o l’eyeliner e, se hai voglia di osare, abbinala a una sfumatura shock come il fucsia.