Come usare lo spray depilatorio: prodotti migliori e consigli utili

Per depilarsi lo spray è molto utile, veloce e pratico. Vediamo i prodotti migliori dello spray depilatorio e i consigli utili su come applicarlo. Ecco come fare.

Spray depilatorio: prodotti migliori in commercio

L’epilazione è un momento molto delicato che riguarda sia le donne che gli uomini.

La peluria superflua, da sempre, mette a disagio un po’ tutti soprattutto in estate quando scoprirsi è la routine. Utilizzare lo spray depilatorio, invece di cerette dolorose oppure lamette fastidiose e poco pratiche, è ideale per uomini e donne. Ecco i prodotti migliori di spray depilatore, acquistabile in farmacia, su Amazon e da Decathlon.

Veet Crema Spray Pelli Sensibili: è una crema depilatoria spray efficace anche sui peli più corti, sia per gambe che per tutto il corpo.

Adatta anche a pelli sensibili. La trovate su tutti i siti e negozi di cosmetica e bellezza al costo di poco più di 5 euro.

Crema Spray Depilatoria e Crema Depilatoria donna e uomo di CosmPro. La formula in schiuma spray per la depilazione è sviluppata professionalmente per rimuovere i peli in eccesso in modo rapido e semplice da casa. Delicato e privo di irritazioni: adatto sia per uomini che per donne, per tutti i tipi di pelle.

16,99 euro.

New Hydra Spray Depilatorio: DEPIL ACTION SPRAY SINO A 7 GIORNI Rimuove efficacemente anche i peli più corti, ottimo sostituto per la rasatura in modo da evitare dolorosi tagli ed irritazione fastidiose. Depil Spray Depilazione Donna Uomo New Hydra agisce in pochi minuti pulisci bene la parte da depilare e poi entra in doccia. Applica uno strato uniforme e lascia agire 4-6 minuti poi risciacqua con una spugna.

Ayaaa Crema depilatoria. Questo è uno spray depilatorio rapido ed efficace. L’effetto è più lungo di una spatola e può rimuovere facilmente i peli in eccesso.

Come usare lo spray depilatorio: consigli utili

Lo spray depilatorio è un prodotto che si pone l’obbiettivo di eseguire un’epilazione indolore, rapida ed efficace per conferire alla pelle un aspetto liscio e morbido.

Si tratta di un composto venduto in flacone, solitamente dalla composizione naturale, utilizzabile da uomini e donne in qualsiasi zona del corpo, anche quelle più sensibili come inguine e ascelle. L’applicazione dello spray è piuttosto semplice:

si agita dapprima il flacone;

lo si posiziona a una distanza di circa 15 cm dalla zona da trattare;

si eroga il prodotto con una serie di spruzzi;

lo si lascia agire per un paio di minuti, avendo cura di non spargerlo né toccarlo con le mani;

si procede al risciacquo come si farebbe con una classica crema depilatoria, aiutandosi all’occorrenza con una spugna.

Il tempo in cui il prodotto agisce può variare a seconda dello spessore dei peli, ma in genere non si dovrebbe prolungare la posa oltre il minutaggio indicato sulla confezione.