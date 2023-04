Come utilizzare l’olio di nocciola su viso e capelli: i benefici

L’olio di nocciola, ricco di antiossidanti, vitamina E, flavonoidi e acidi grassi è indispensabile per una beauty routine di bellezza. Perfetto sia sul viso che sui capelli. Scopriamo tutti i benefici dell’olio di nocciola.

Come utilizzare l’olio di nocciola sul viso

L’olio di nocciola, dall’aroma delicato e dal colore tendente al giallo ambrato, si ottiene dalla spremitura a freddo delle nocciole sgusciate, procedimento che permette di mantenere integre tutte le caratteristiche organolettiche.

E’ più fluido dell’olio di mandorle dolci e per questo penetra più facilmente e profondamente nella pelle. Per godere appieno delle virtù di questo olio provate a sostituirlo al classico latte detergente quotidiano, come struccante o semplice tonico. Perfetto da inserire nella beauty routine di tutti i giorni.

Versa qualche goccia su un dischetto di cotone e applicalo sul viso, eseguendo delicati movimenti circolari. La pelle apparirà subito più luminosa e levigata. Per rallentare il processo di invecchiamento, neutralizzare i radicali liberi e ritardare la formazione delle rughe.

A fine giornata esegui un leggero massaggio su viso, collo e décolleté con un mix preparato in un flaconcino contagocce di 4 cucchiai di olio di nocciola, un cucchiaio di olio di rosa mosqueta, 5 gocce di essenza di geranio, 5 di rosa e 5 di neroli.

L’olio di nocciola è perfetto per reidratare la cute sottile e ridurre aloni, borse e occhiaie. Per ottenere questo risultato mescola in una ciotolina un cucchiaio di olio di nocciola con 2 gocce di essenza di lavanda e un cucchiaino di olio di borragine e applicane poche gocce sul contorno occhi pulito e inumidito.

L’olio di nocciola è anche ricco di vitamina E, un agente riparatore essenziale per rigenerare unghie e capelli danneggiati. L’olio di nocciola vanta potenti proprietà antiossidanti e ringiovanisce la pelle indebolita.

L’olio di nocciola sui capelli: benefici

Nelle stagioni fredde anche i capelli soffrono prendendo quell’aspetto secco e danneggiato. Per nutrirli e ridare lucentezza e corposità massaggiali, ancora umidi, dopo lo shampoo con olio di nocciola e poi procedi con la piega.

Se ti serve un trattamento d’urto puoi fare un impacco, da tenere in posa per una notte, avvolgendo i capelli in un asciugamano a turbante.

L’olio di nocciola si rivela prezioso anche per i capelli tinti perché ne prolunga la tenuta del colore e protegge in profondità cuoio capelluto e lunghezze.