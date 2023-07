Eleonora Carisi è l’influencer torinese che ha conquistato i social con i suoi consigli e scatti di moda e beauty. Partendo da un semplice blog nel lontano 2010 la Carisi è arrivata a diventare una delle influencer più seguite nel nostro Paese. Ecco la sua beauty routine.

La beauty routine di Eleonora Carisi: i segreti di bellezza dell’influencer

Eleonora Carisi classe 1984 nasce a Torino ma a partire dai 15 anni ha vissuto a Milano, coltivando da sempre una grande passione per la moda. Fin da subito muove i primi passi nella moda grazie alla madre, proprietaria di un negozio di abbigliamento. Si dà da fare lavorando come commessa e cameriera e frequentando la facoltà di Marketing e Comunicazione allo IED.

Nel 2009 la Carisi lancia What’s Inside You, la sua prima linea di abbigliamento realizzata in collaborazione con giovani emergenti della moda, arrivando a creare una capsule collection addirittura con Zalando, Patrizia Pepe e Maria Grazia Severi. E da lì viene scelta come testimonial di Michael Kors, Chanel, Moschino, L’Oreal e altri.

Eleonora Carrisi ha avuto anche una piccola parte anche in qualità di attrice nel film Zoolander 2. La sua piattaforma Jou Jou Villeroy è molto più di un blog, è uno spazio in cui condivide la passione per la moda, la fotografia e consigli di lifestyle. Ma qual è la sua beauty routine per una pelle al top che consiglia alle altre donne?

L’influencer e imprenditrice non rinuncia mai ad applicare una crema molto idratante la mattina, una più leggera la sera prima di andare a dormire e, poi, un siero da mettere prima della crema per rimpolpare ed energizzare la pelle, ha confessato Eleonora in un’intervista.

In cosa consiste la sua skincare routine? La Carisi ha iniziato a usare creme idratanti e anti-age già a 23 anni. Prima, invece, non utilizzava nulla, nemmeno il makeup. Dai 23 in su ha iniziato a prendersi cura della sua pelle e a “rubare” le creme dall’armadio della mamma.

“Utilizzo alcuni prodotti base a cui sono affezionata e altri, invece, amo cambiarli per non far abituare la mia pelle”, ha confessato Eleonora. Una buona cura e routine della pelle è fondamentale ancor di più per lei in quanto modella e quindi con la pelle del viso esposta sempre alle luci dei set.

Durante le sfilate Eleonora Carisi ha detto di utilizzare un siero rinfrescante ed energizzante che sta comodamente in borsa e un’acqua fresca da spruzzare all’occorrenza; è il suo kit di sopravvivenza.

La beauty routine di Eleonora Carisi: segreti per una pelle al top

L’imprenditrice e influencer di moda Eleonora Carisi ha confessato i suoi segreti di bellezza per una pelle favolosa anche quando è soggetta a ore di lavoro e stress. Eleonora aggiunge alla sua skincare sempre una crema contro i raggi UV e deterge il viso ogni sera, prima di andare a dormire.

Ma cosa non può mancare nel suo beauty case durante i viaggi lavorativi? “Non parto senza le salviette struccanti, il piegaciglia, la crema e il siero per il viso, il mascara, il rossetto rosso, un fard rosa e un illuminante”, ha confessato la Carisi.