Concerto di meditazione musicale a Milano: un’esperienza unica

È ormai una tradizione attesa quella del concerto organizzato dall’Istituto Auxologico, un evento che illumina ogni anno il mese di giugno nell’incantevole Atrio di Ansperto della Basilica di Sant’Ambrogio a Milano. Quest’anno, il concerto dal titolo “Meditazione in musica” è in programma per le ore 21.00 di venerdì 20 giugno. Sarà un’occasione imperdibile per lasciarsi avvolgere da un’atmosfera di meditazione e serenità, grazie alle note di alcuni dei più grandi compositori, sapientemente arrangiate da Davide Di Palma per l’Ensemble Atmosphere.

Un viaggio musicale attraverso i secoli

L’Ensemble Atmosphere, composto da talentuosi musicisti come Daniele Arzuffi all’oboe, Lorena Vezzaro al violino, Eleonora Umidon alla viola, Irina Solinas al violoncello e Luca Rampini al pianoforte, insieme alle due soprano Chiara Amati e Luisa Bertoli, ci porterà in un affascinante viaggio musicale che attraversa oltre cinque secoli. La prima parte del concerto ci guiderà nell’esplorazione della musica di Giovanni Pierluigi da Palestrina, di cui quest’anno si celebra il cinquecentenario dalla nascita. Ma non ci fermeremo qui: i brani di Paul McCartney si intrecceranno con le melodie classiche, creando un mix di epoche e stili che rappresenta un’opportunità unica per apprezzare la continuità e l’evoluzione della musica nel tempo.

Nella seconda parte, il pubblico avrà il privilegio di ascoltare le arie appassionate di Giacomo Puccini, un vero e proprio tesoro dell’Opera Lirica italiana. Le intense melodie di Puccini sapranno avvicinarci alla grandezza del suo operismo, trasmettendo emozioni forti e coinvolgenti. Infine, ci trasporteremo nel magico mondo del musical con una suite da “Porgy and Bess” di George Gershwin e un medley dei capolavori di compositori come Andrew Lloyd Webber, Leonard Bernstein e Harold Arlen. Non ti sembra un viaggio affascinante?

Accesso e prenotazioni

Per tutti coloro che vogliono partecipare, l’ingresso al concerto sarà libero a partire dalle ore 20.00. E se desideri una priorità d’ingresso, puoi effettuare prenotazioni gratuite: basta inquadrare il QR code presente sul materiale informativo o visitare il sito ufficiale per registrarti. Questo approccio non solo rende l’organizzazione più fluida, ma offre anche un’opportunità per interagire in modo diretto con la musica e l’arte. Non ti sembra un’idea davvero intelligente?

Per ulteriori informazioni, puoi contattare l’organizzazione via email. È bene sapere che, in caso di maltempo, il concerto si svolgerà all’interno della Basilica, garantendo così un’esperienza musicale indimenticabile in ogni condizione atmosferica.

Un’esperienza che trascende la musica

Questo concerto rappresenta non solo un momento di intrattenimento, ma anche un’opportunità per riflettere e meditare attraverso le note. La musica ha un potere unico di unire le persone e di trasmettere emozioni che vanno al di là delle parole. L’evento si propone quindi come un invito a prendersi una pausa dalla frenesia quotidiana, per riscoprire la bellezza e la tranquillità attraverso l’arte. Ti sei mai fermato a pensare a quanto possa essere potente un momento di pura musica?

In conclusione, “Meditazione in musica” è molto più di un semplice concerto; è un viaggio sonoro che promette di arricchire l’anima e il cuore di chi partecipa. Non perdere l’opportunità di vivere quest’esperienza unica nella storica Basilica di Sant’Ambrogio, un luogo che di per sé evoca una profonda spiritualità. Sarà un momento da ricordare, te lo garantisco!