Consenso significa dare un sì libero, informato e reversibile a una proposta che riguarda il proprio corpo, tempo o spazi personali. Non è una formalità, ma un processo: si costruisce con rispetto e chiarezza si verifica nel tempo e può essere ritirato in qualunque momento. Nelle relazioni affettive, nelle amicizie e nelle interazioni online, il consenso tutela i confini individuali e rafforza la fiducia reciproca.

Parlare di consenso è rilevante perché protegge la sicurezza emotiva e fisica, riduce i fraintendimenti e promuove relazioni più sane. Comprendere cosa significa un sì autentico, riconoscere un no inequivocabile e saper gestire l’area grigia del dubbio permette a adolescenti e genitori di navigare situazioni comuni senza paura o vergogna. Questa guida definisce il consenso con esempi pratici, offre strumenti di comunicazione assertiva elenca green flag e red flag e propone frasi utili e risorse di supporto.

Che cos’è il consenso, in parole semplici

Consenso è un accordo esplicito tra persone: non si presume, si chiede e si ascolta. Deve essere libero (senza pressione), specifico (per quella attività), informato (si sa cosa si sta accettando) e continuo (si può cambiare idea). Il silenzio non è un sì; un sì ottenuto con insistenza non è valido; un sì dato una volta non vale per sempre. Se c’è dubbio si sospende e si chiarisce. Questa logica vale nei baci, nei contatti fisici, nella condivisione di foto, ma anche nei confini di chat e social.

Esempi concreti: chat, social e feste

Nelle chat chiedere “Posso inviarti una foto?” e attendere una risposta chiara è consenso; inviare contenuti intimi senza preavviso viola i confini. Sui social taggare o pubblicare foto altrui richiede un sì esplicito; se qualcuno chiede di rimuovere un contenuto, rispettarlo subito è segno di rispetto. A un party prima di un bacio o di tenersi per mano, si può dire “Ti va se…?”. Se una persona ha bevuto, è stanca o confusa, il consenso non è affidabile: meglio rimandare e prendersi cura della sicurezza comune.

Strumenti di comunicazione assertiva

L’assertività è la capacità di esprimere bisogni e limiti con chiarezza e rispetto. Un modello utile è osservazione-sentimento-bisogno-richiesta“Quando succede X, mi sento Y; ho bisogno di Z; possiamo…?”. Aiuta a evitare accuse e a favorire l’ascolto. Utile anche concordare parole chiave o segnali per fermarsi subito. Ricordare che chi propone ha il dovere di chiedere e chi riceve la proposta ha il diritto di prendersi tempo. Domande brevi e chiare riducono i fraintendimenti: “È ok?”, “Vuoi che ci fermiamo?”.

Green flag: segnali di sicurezza

I green flag indicano un clima sano. Alcuni esempi: – si chiede il consenso con domande aperte e si accetta il no senza drammi; – si rispettano i confini digitali (niente condivisioni non concordate, nessuna pressione in chat); – si verifica nel tempo: “Va bene così?” – si notano e si seguono i segnali non verbali (rigidità, esitazione, allontanarsi); – si valorizza la reciprocità e si procede al ritmo di entrambi. Questi comportamenti costruiscono fiducia e riducono l’ansia, creando uno spazio dove dire sì o no è davvero libero.

Red flag: segnali di rischio

Le red flag avvisano di possibili violazioni. Attenzione a: – insistenza dopo un no o dopo silenzio; – colpevolizzazione (“Se mi ami, devi…”) o ricatti emotivi; – condivisione di contenuti senza consenso– minimizzare paure (“Stai esagerando”) o ignorare i confini– uso di alcol/altro per facilitare un sì; – isolare la persona da amici o adulti di fiducia. In presenza di questi segnali, è utile fermarsi, cercare supporto e ristabilire le proprie priorità di sicurezza e benessere.

Frasi utili per dire sì e no

Dire sì in modo chiaro: – “Sì, mi va”; – “Va bene, ma fermiamoci se non me la sento”; – “Sì a questo, no a quello”. Dire no con assertività: – “No, non me la sento”; – “Fermiamoci qui”; – “Ho bisogno di più tempo”. Quando non si è certi: – “Vorrei pensarci”; – “Parliamone e decidiamo più avanti”. Online: – “Non condividere le mie foto”; – “Rimuovi quel post, per favore”. Tenere a mente che un no corto e gentile è completo: non servono giustificazioni infinite.

Per genitori: come sostenere senza invadere

I genitori possono offrire un ambiente di ascolto che normalizza domande e dubbi. Strategie utili: chiedere come va senza interrogare, condividere valori chiari su rispetto e consenso praticare conversazioni di ruolo per esercitare frasi, concordare regole semplici per chat e social. Valido anche riconoscere la zona grigia se qualcosa è confuso, si sospende e si cerca chiarezza. Ricordare che l’obiettivo non è controllare, ma rendere i figli capaci di tutelare i propri confini e chiedere aiuto quando serve.

Risorse e numeri utili

Per situazioni di emergenza, contattare il 112. Per supporto e consulenza: – 1522 (numero nazionale antiviolenza e stalking); – 114 Emergenza Infanzia; – 1.96.96 (servizi di ascolto per bambini e adolescenti). È consigliabile annotare questi numeri e parlarne in famiglia. Nei contesti scolastici o sportivi, riferirsi a figure di fiducia come insegnanti, allenatori o referenti per la tutela. Chiedere aiuto è un atto di coraggio e di cura, non un segno di debolezza. Una cultura del consenso si costruisce giorno per giorno, con parole semplici, scelte coerenti e attenzione ai segnali.