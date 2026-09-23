Il club sportivo di Ronchiverdi, situato in un edificio di 35.000 mq a Torino, ha dedicato una zona specifica all’allenamento autonomo. Il Gym Floor è pensato per chi desidera gestire il proprio percorso fitness senza dover seguire corsi obbligatori, ma con la sicurezza di avere sempre a disposizione personale qualificato.

Quattro ambienti distinti per allenarsi al meglio

All’interno del Gym Floor troviamo quattro spazi differenziati, ognuno con una funzione ben precisa. La skill area è la zona più versatile: rack per squat, bilancieri, manubri, tappetini e macchine cardio integrate consentono di creare circuiti completi e di passare fluidamente dal lavoro a corpo libero a quello con attrezzi. Questa area è ideale per chi proviene da sport di squadra o per chi vuole un allenamento functional senza rinunciare alla forza.

Area cardio e isotonici

Al centro del piano si concentra la zona cardio, equipaggiata con treadmill, cycle-fit, ellittiche e stepper, tutti del marchio Technogym. Lungo il perimetro sono presenti macchine isotoniche a selettore che permettono di costruire una routine di tonificazione articolata, alternando esercizi di resistenza a sessioni di cardio ad alta intensità. Grazie a questa disposizione, è possibile passare da una camminata in salita a una serie di press su macchina senza perdere tempo.

Zona pesi liberi e cavi

L’area dedicata alla pesistica tradizionale include power rack, panche piane e inclinate, set di manubri e stazioni a cavi. Qui si trovano anche diverse postazioni per il lavoro a carico libero, perfette per chi segue programmi di ipertrofia o di forza massimale. Le attrezzature sono organizzate per garantire spazio sufficiente, evitando sovraffollamenti anche nelle ore di punta.

Spazio funzionale Lacertosus

Il quarto ambiente, chiamato Lacertosus, è interamente dedicato al training funzionale e alla preparazione per competizioni tipo Hyrox. È possibile ricreare tutte le otto stazioni della gara – vogatore, sled push/pull, burpee broad jump, SkiErg, farmers carry, sandbag lunge e wall ball – grazie a attrezzi professionali e a un’area libera per i movimenti dinamici. In alcuni orari, la zona ospita corsi specifici come Hyrox Workout o Airbox.

Assistenza, consulenza e programmi personalizzati

Pur essendo definito “autonomo”, il Gym Floor non lascia l’atleta senza supporto. Un istruttore è presente in sala dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 21:30 e nei fine settimana con orari più ridotti. La presenza garantisce correzioni tecniche, consigli sull’uso delle macchine e variazioni di esercizio in base al livello di affaticamento.

Il check-up Technogym incluso nell’abbonamento, prevede una valutazione iniziale del livello di fitness mediante foto, misurazioni e test di performance. Sulla base di questi dati il coach elabora un piano di allenamento su misura – total body, dimagrimento o forza – che viene aggiornato circa ogni sei settimane per adeguarlo ai progressi registrati.

Chi desidera un accompagnamento più intenso può ricorrere al personal training il professionista analizza la storia sportiva, le esigenze specifiche e costruisce linee guida dettagliate per tutto il percorso, con monitoraggi regolari e aggiustamenti continui.

Orari, abbonamenti e modalità di accesso

Il Gym Floor è aperto per l’intera giornata di apertura del club: dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 22:00, sabato e domenica dalle 9:00 alle 20:00. Fuori dagli orari di presenza dell’istruttore, la sala rimane comunque accessibile per allenarsi in completa autonomia.

Per entrare è necessario un abbonamento attivo (Gold, Silver o Gym), il certificato medico non agonistico in corso di validità, inviato via email a certificatimedici@ e il braccialetto personale fornito dal club. La calzatura sportiva pulita e l’asciugamano sono obbligatori; in caso di dimenticanza è possibile noleggiarli alla reception.

I corsi di gruppo sono inclusi nell’abbonamento fitness, salvo eventi speciali con tariffe separate. La prenotazione avviene tramite l’app del Club, con posti limitati e aggiornamenti in tempo reale sugli orari. Chi vuole provare il Gym Floor può richiedere un tour gratuito, durante il quale un istruttore mostra le diverse aree e risponde a eventuali dubbi.