Consulenza nutrizionale personalizzata di Stefano Vergnano: equilibrio, scienza e sostenibilità

Stefano Vergnano è un biologo nutrizionista che lavora con l’obiettivo di restituire alle persone una relazione sana e consapevole con il cibo. Il suo approccio unisce competenza scientifica e attenzione pratica: non si tratta solo di contare calorie, ma di costruire abitudini sostenibili che rispettino lo stile di vita e le necessità individuali.

La consulenza proposta mira a offrire piani nutrizionali basati sulle linee guida ufficiali e adattati alle condizioni personali. Ogni percorso è pensato per essere praticabile nel tempo e per favorire un miglioramento graduale e duraturo del benessere.

Approccio professionale e principio di lavoro

Al centro dell’attività c’è il principio che una alimentazione sana non debba essere sinonimo di rinuncia permanente, ma piuttosto di equilibrio. Le consultazioni partono da un’analisi accurata dello stato di salute, delle abitudini quotidiane e degli obiettivi del paziente, per poi tradursi in un piano alimentare concreto e personalizzato. L’accento è posto sull’educazione alimentare: il paziente impara a riconoscere i cibi utili per il proprio corpo e a gestire le scelte nelle diverse situazioni di vita.

Nel percorso viene utilizzata la bioimpedenziometria quando necessario, strumento che fornisce dati utili sulla composizione corporea e permette di monitorare i risultati nel tempo. Questa misurazione integra i dati clinici e l’anamnesi per ottimizzare le scelte nutrizionali.

Servizi offerti e ambiti di competenza

Lo studio offre una gamma completa di prestazioni: dalla prima visita nutrizionale alle visite di controllo, consulenze specifiche per condizioni mediche e piani per differenti stili di vita. Tra i servizi più richiesti ci sono diete per celiachia gestione del colon irritabile piani per diabetici programmi per sportivi e regimi vegani o vegetariani. Sono disponibili anche percorsi per la nutrizione in gravidanza e piani pediatrici per i più piccoli.

La pluralità di offerte riflette la preparazione su diversi ambiti, compresa la chinesiologia integrata quando serve coordinare alimentazione e movimento. Le proposte sono pensate sia per adulti sia per bambini con attenzione alle necessità fisiologiche e alle fasi di crescita.

Modalità di erogazione: in presenza e online

Le prestazioni si svolgono sia in studio che tramite consulenza online. Questa duplice modalità consente di raggiungere pazienti che preferiscono la vicinanza fisica e chi invece necessita della comodità della telemedicina. Le consulenze a distanza ripropongono lo stesso livello di dettaglio della visita in presenza: prima dell’appuntamento è possibile chiarire dubbi e ricevere istruzioni pratiche sui documenti da inviare per la valutazione preliminare.

Trasparenza su costi, pagamenti e recensioni

I prezzi delle prestazioni sono gestiti dallo studio e sono indicati per pazienti privati; per chi utilizza assicurazioni è suggerito verificare eventuali convenzioni altrove. Le modalità di pagamento accettate includono bonifico carte (debito, credito, prepagata), contanti e servizi digitali come Satispay. È prevista anche la possibilità di pagamento online in alcune tipologie di visita.

La pratica professionale è supportata da feedback dei pazienti: le recensioni sottolineano la competenza, la disponibilità e la chiarezza nelle spiegazioni. Molti segnalano miglioramenti concreti dopo poche settimane di applicazione del piano alimentare, evidenziando come l’ascolto e l’adattamento alle esigenze personali siano elementi distintivi del servizio.

Infine, lo studio si impegna a garantire trasparenza nelle informazioni e nelle procedure: le recensioni sono verificate per autenticità e le comunicazioni sulle modalità operative vengono fornite al momento della prenotazione, per assicurare che il paziente arrivi all’appuntamento informato e preparato.

Se cerchi un percorso nutrizionale che coniughi evidenza scientifica praticità e ascolto, l’offerta proposta punta a costruire un percorso condiviso, orientato al benessere sostenibile e alla formazione di nuove abitudini alimentari.