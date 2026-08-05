Festival Puccini 2026: le opere liriche che incantano il pubblico

Il Festival Puccini 2026 sta vivendo una delle sue settimane più intense, con una serie di rappresentazioni che promettono di emozionare il pubblico. A Torre del Lago, il Gran Teatro all’aperto ospiterà alcune delle opere più celebri di Giacomo Puccini, interpretate da artisti di fama internazionale.

L’evento, giunto alla sua 72ª edizione, continua a confermare il suo profilo internazionale, attirando appassionati di musica lirica da tutto il mondo. Le prossime rappresentazioni includono La bohèmeMadama ButterflyTosca e Turandot opere che hanno reso Puccini uno dei compositori più amati di tutti i tempi.

Le prossime rappresentazioni

Il 7 agosto andrà in scena la nuova produzione di Madama Butterfly con la regia, le scene e i costumi firmati da Pier Francesco Maestrini. Sul podio salirà Francesco Ivan Ciampa, mentre il ruolo della protagonista sarà interpretato dal soprano Marina Rebeka, affiancata da Luciano Ganci. Questa rappresentazione segna un momento cruciale del festival, con un cast di eccezione che promette di emozionare il pubblico.

I grandi nomi della lirica internazionale

Il Festival Puccini 2026 ha visto la partecipazione di alcuni dei più grandi interpreti della scena lirica internazionale. Tra questi, spiccano i nomi di Vittorio Grigolo, che ha già conquistato il pubblico con le sue interpretazioni di Rodolfo in La bohème e Mario Cavaradossi in Tosca. Grigolo tornerà sul palco il 31 luglio per una nuova rappresentazione di Tosca affiancato dal soprano polacco Ewa Plonka e dal baritono armeno Gevorg Hakobyan.

Un altro grande nome è quello del soprano sudafricano Pretty Yende, che farà il suo debutto a Torre del Lago nel ruolo di Liù in Turandot il 1° agosto. Yende è una delle voci più acclamate della scena lirica internazionale, protagonista abituale del Metropolitan Opera di New York, della Scala di Milano, dell’Opéra di Parigi e della Royal Opera House di Londra. Accanto a lei, il soprano Olga Maslova tornerà a vestire i panni della Principessa di gelo, mentre il basso Michele Pertusi sarà nuovamente Timur.

Il successo del Festival

Il Festival Puccini 2026 sta registrando una grande partecipazione di pubblico, con alcune rappresentazioni già sold out. Turandot ad esempio, ha collezionato due sold out e potrebbe presto raggiungere anche il terzo l’1 agosto. Questo successo conferma l’attrattiva internazionale del festival, che continua a essere un punto di riferimento per gli amanti della musica lirica.

La biglietteria del festival si trova a pochi passi dall’ingresso del Teatro sulla Via delle Torbiere a Torre del Lago. È aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00; sabato dalle 10 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30. Domeniche senza spettacoli chiusa. Nei giorni di spettacolo dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 21.15. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare la biglietteria al numero (+39) 0584 359322 o via email all’indirizzo ticketoffice@.