Come i pediatri promuovono diete sostenibili per bambini e famiglie

In un’epoca in cui il cambiamento climatico e le problematiche di salute pubblica come l’obesità infantile sono in primo piano, l’alimentazione sostenibile emerge come una soluzione cruciale. I pediatri italiani stanno assumendo un ruolo sempre più attivo nel promuovere diete che siano non solo salutari per i bambini, ma anche rispettose dell’ambiente.

Una recente indagine condotta dalla Società Italiana di Pediatria (SIP) e dall’Associazione Culturale Pediatri (ACP) ha rivelato che la maggior parte dei pediatri è consapevole dell’importanza di una dieta sostenibile, ma incontra numerose barriere nel comunicare questi concetti alle famiglie.

Le sfide dei pediatri nella promozione di diete sostenibili

Secondo i risultati della survey, condotta tra giugno e agosto 2026, i pediatri identificano le barriere culturali e sociali come il principale ostacolo nel promuovere diete sane e sostenibili. Quasi l’83% dei rispondenti ha indicato queste barriere come un problema significativo, seguite dalla resistenza dei genitori (48%) e dalla mancanza di materiali educativi (34%).

Nonostante queste difficoltà, i pediatri sono determinati a fornire consigli pratici. La riduzione di cibi ultraprocessati e di carne rossa processata è al primo posto tra i consigli più frequenti, con rispettivamente l’86,7% e il 69,5% dei pediatri che li promuovono. Tuttavia, solo un terzo dei pediatri consiglia la riduzione del consumo di carne rossa (32,9%) e l’aumento di alimenti vegetali (37,3%).

L’importanza della formazione dei pediatri

Un altro aspetto cruciale emerso dalla survey è la necessità di una formazione adeguata per i pediatri su questi temi. Più della metà dei rispondenti (52,7%) parla con le famiglie dei rischi per la salute connessi al cambiamento climatico, mentre il 45,6% non affronta l’argomento per mancanza di competenze. Questo evidenzia la necessità di programmi di formazione specifici per migliorare la capacità dei pediatri di comunicare l’importanza di un’alimentazione sostenibile.

La dieta mediterranea e la dieta planetaria

La dieta mediterranea riconosciuta come uno dei modelli alimentari più salutari, è spesso citata come esempio di dieta sostenibile. Tuttavia, gli esperti della Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) suggeriscono che questa dieta possa essere ulteriormente migliorata integrando i principi della dieta planetaria proposta dalla Commissione Scientifica Internazionale EAT-Lancet.

La dieta planetaria, che si basa su alimenti di origine vegetale, cereali integrali e legumi, è stata confrontata con la dieta mediterranea in due studi recenti pubblicati sulla rivista International Journal of Food Sciences and Nutrition. I risultati mostrano una forte convergenza tra i due modelli, con alcune differenze legate alle specificità culturali e produttive delle diverse regioni.

Il Professor Francesco Sofi, Presidente della SINU, sottolinea che l’aggiornamento della Piramide della Dieta Mediterranea ha già recepito molte delle più recenti evidenze scientifiche, valorizzando non solo gli aspetti nutrizionali, ma anche quelli ambientali. Questo approccio integrato rappresenta un passo fondamentale verso un futuro più sostenibile.

I benefici di un’alimentazione sostenibile

Un recente studio pubblicato su Nature ha evidenziato i potenziali benefici di un’alimentazione sostenibile per l’ambiente e la salute. Secondo i ricercatori, adottare una dieta planetaria potrebbe ridurre le emissioni agricole dell’85%, con un impatto significativo sulla lotta al cambiamento climatico.

Tuttavia, questo cambiamento richiede una trasformazione radicale del sistema alimentare globale. Matt Gibson, ricercatore della London School of Hygiene & Tropical Medicine, sottolinea che i governi devono affrontare la sfida e prendere decisioni difficili per il bene della nostra salute e del pianeta. Questo significa confrontarsi con i potenti gruppi che traggono profitto dallo status quo e promuovere un sistema alimentare più equo e sostenibile.

I pediatri italiani stanno facendo la loro parte, ma è essenziale che le istituzioni e la società nel suo complesso si impegnino per rendere questa transizione possibile.