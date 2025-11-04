Controversie sulla Dieta Mediterranea: Il Consiglio di Montegiorgio in Prima Linea

Il consiglio comunale di Montegiorgio si è recentemente riunito per discutere di temi rilevanti per la comunità, tra cui il progetto di valorizzazione della dieta mediterranea e questioni di sicurezza. L’incontro ha visto un ampio dibattito, soprattutto riguardo alla gestione e all’impatto del progetto di dieta mediterranea, che ha sollevato opinioni contrastanti tra i membri del consiglio.

Decisioni unanimi e dibattiti accesi

Durante la seduta, sono stati trattati otto punti all’ordine del giorno. Tra le decisioni approvate all’unanimità vi è stato il recesso del servizio di segreteria con il comune di Sant’Elpidio a Mare, insieme alla stipula di una nuova convenzione con il comune di Osimo alle stesse condizioni. Tuttavia, la questione della variazione di bilancio, che prevedeva investimenti per la manutenzione di strade e istituti scolastici, ha ottenuto l’approvazione solo a maggioranza.

Investimenti per il futuro

La variazione di bilancio prevede un incremento per alcuni servizi sociali, incluso il centro socio-assistenziale ‘Albero dei Talenti’. Questo aspetto evidenzia l’importanza del supporto alle iniziative sociali nella comunità, malgrado le divergenze di opinione su altri temi.

Il progetto dieta mediterranea: tensioni e opposizioni

Il punto più controverso della serata è stato senza dubbio la rimodulazione del progetto ‘Montegiorgio città della dieta mediterranea’. Fabrizio Cesetti, rappresentante della minoranza, ha sollevato preoccupazioni riguardo alla mancanza di tempo per analizzare adeguatamente il progetto, sottolineando che questa revisione potrebbe aggravare le criticità già esistenti. Cesetti ha inoltre presentato una mozione per chiedere alla giunta di inoltrare il progetto alla Procura, ipotizzando la possibilità di danni erariali.

Le risposte dell’amministrazione

In risposta alle critiche, l’assessora Michela Vita ha difeso il progetto, sottolineando che il bando consentirà di recuperare alcuni locali in piazza da destinare ad attività ricettive. Vita ha garantito che il progetto è in fase di attuazione e che sarà presentato alla popolazione in un’apposita occasione pubblica. Michele Ortenzi, un altro membro dell’amministrazione, ha aggiunto che la partecipazione al bando Next Appennino prevede forme di collaborazione tra pubblico e privato, contribuendo così alla realizzazione dell’iniziativa.

Un consenso sulla sicurezza

Durante la seduta, è emerso un tema di rilevante importanza: la sicurezza. Il consiglio ha votato all’unanimità su questa questione. In precedenza, si era discusso della possibile chiusura della Stazione dei carabinieri di Santa Vittoria e del trasferimento della Compagnia di Montegiorgio a Porto Sant’Elpidio. Tale ipotesi avrebbe potuto comportare una diminuzione della presenza delle forze dell’ordine nell’entroterra fermano. Fortunatamente, tali piani non saranno attuati, e i membri del consiglio hanno espresso soddisfazione per la decisione di mantenere la situazione attuale.

Il futuro della sicurezza locale

La questione della sicurezza rimane prioritaria per la comunità. I membri del consiglio comunale hanno convenuto sull’importanza di mantenere una presenza costante delle forze dell’ordine, al fine di garantire un ambiente sicuro per tutti i cittadini. La collaborazione tra diverse istituzioni sarà fondamentale per affrontare le sfide future e garantire la protezione della comunità.

Il consiglio comunale di Montegiorgio ha dimostrato un impegno attivo nel dibattito su temi cruciali come la dieta mediterranea e la sicurezza. Nonostante le divergenze, emerge chiaramente che tutti i membri sono preoccupati per il benessere della comunità e sono disposti a lavorare insieme per un futuro migliore.