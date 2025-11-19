Coro Rondinella: Un Imperdibile Evento Natalizio da Vivere!

Il Natale si avvicina, portando con sé l’opportunità di immergersi nell’atmosfera festiva grazie alla musica. Il Coro Rondinella invita a partecipare a un evento speciale che si svolgerà il 21 dicembre alle 17.00 presso la chiesa Santa Maria Ausiliatrice. In questa occasione, il coro presenterà il canto “Meditazione sul Natale”, un momento per riflettere e celebrare insieme le tradizioni natalizie.

Fondato nel 1968 da un gruppo di amici appassionati della montagna e dei suoi canti, il Coro Rondinella ha sempre avuto come obiettivo quello di promuovere la musica corale. La passione e l’impegno dei suoi membri hanno permesso al coro di evolversi nel tempo, arricchendo il proprio repertorio con una varietà di brani che spaziano attraverso epoche e stili diversi.

Il percorso del Coro Rondinella

Sin dalla sua nascita, il Coro Rondinella ha cercato di valorizzare la musica corale come mezzo di comunicazione e condivisione. Gli artisti che ne fanno parte non solo cantano, ma si impegnano per creare momenti di aggregazione e scambio culturale. Partecipando a diversi eventi, il coro ha avuto l’opportunità di incontrare altre formazioni corali, favorendo così un arricchimento reciproco attraverso l’esperienza artistica.

Collaborazioni e iniziative sociali

Dal 2008, il Coro Rondinella ha avviato una collaborazione con il Centro di Alta Protezione C.R.A. di Cascina Novella. Questa iniziativa si propone di insegnare il canto ai pazienti, portando la musica in un ambiente dove può avere un grande impatto emotivo e terapeutico. Questa esperienza ha dimostrato come la musica possa essere un ponte che unisce le persone, creando connessioni profonde e durature.

Un concerto per tutti

Il concerto del 21 dicembre non è solo un’esibizione, ma un invito a tutti coloro che desiderano vivere un momento di gioia e serenità. L’accesso è gratuito e aperto a tutti, un’opportunità per famiglie, amici e appassionati di musica di ritrovarsi in un luogo suggestivo e carico di significato. La chiesa Santa Maria Ausiliatrice sarà il palcoscenico ideale per accogliere le note melodiose del coro.

Durante l’esibizione, il pubblico avrà l’occasione di ascoltare non solo il canto “Meditazione sul Natale”, ma anche altri brani che richiamano l’atmosfera magica delle feste. La musica, infatti, è in grado di evocare emozioni e ricordi, rendendo il Natale un momento ancora più speciale.

Come partecipare

Per vivere un’esperienza natalizia unica, è opportuno partecipare al concerto del Coro Rondinella. È consigliabile segnare sul calendario il 21 dicembre e recarsi presso Viale Giacomo Matteotti 425 a Sesto San Giovanni. Si invita a portare amici e familiari per condividere insieme questi momenti di felicità e riflessione.

Il Coro Rondinella attende tutti per celebrare insieme il Natale, un momento di unità e amore attraverso la musica. Questo periodo è un’opportunità di pace, gioia e condivisione per tutti.