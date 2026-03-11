Ritiro intensivo di samatha vipassana e metta con Niní al Centro Ewam

Il Centro Ewam propone un Ritiro di meditazione aperto a chiunque desideri approfondire la pratica della presenza interiore. La giornata si svolge in Nobile Silenzio e alterna sedute sedute e passeggiate meditative, affiancate da semplici esercizi di yoga per favorire l’attenzione al corpo. L’appuntamento è confermato per Sabato 14 marzo 2026 dalle ore 10.00 alle ore 16.00, con guida di Niní. Per informazioni e iscrizioni scrivere a [email protected]. Ogni partecipante dovrà prevedere il proprio pasto da consumare in consapevolezza.

Questa giornata è pensata per trasformare la pratica meditativa in uno strumento concreto per la vita quotidiana. Attraverso la combinazione di samatha, vipassana e metta si lavora sia sulla stabilità dell’attenzione sia sulla comprensione profonda dei processi mentali e sulle qualità del cuore. L’incontro è a offerta libera e le offerte saranno devolute al Centro Ewam; è gradito portare una coperta per il rilassamento e lo yoga.

Percorsi meditativi: samatha e vipassana

Nel ritiro verranno proposte pratiche che integrano concentrazione e indagine. Con samatha si coltiva la capacità di rimanere saldi e tranquilli nella mente, mentre con vipassana si esplora la natura dei fenomeni osservando corpo, sensazioni e processi mentali come eventi in continuo cambiamento. Questo accostamento permette al praticante di sviluppare una attenzione chiara e una capacità di osservazione che porta a riconoscere i modelli abituali di reazione e a ridurne l’impatto sulla vita di tutti i giorni.

Samatha: il dimorare calmo

La pratica di samatha favorisce la mente concentrata e stabile. Attraverso esercizi di respirazione e punti di focalizzazione semplici, il meditante impara a ridurre la dispersione dell’attenzione e a creare uno spazio interiore di calma. Questo stato di tranquillità non è un fine statico ma una base per osservare la realtà con maggiore chiarezza; la calma addestra il cervello a non reagire impulsivamente, rendendo possibili scelte più equilibrate nelle relazioni e nelle attività quotidiane.

Vipassana: visione profonda

Con vipassana l’attenzione si sposta verso l’investigazione delle esperienze così come si manifestano: sensazioni corporee, emozioni, pensieri come processi transitori. Questa modalità di osservazione insegna a vedere l’impermanenza e la natura non fissa dei fenomeni, riducendo progressivamente la presa su paure e condizionamenti. Il risultato è una comprensione trasformativa che porta a una maggiore libertà interiore e a relazioni più serene.

Metta: coltivare la gentilezza del cuore

La pratica di Metta, spesso tradotta come gentilezza amorevole, è dedicata a risvegliare la benevolenza verso se stessi e gli altri. Come Metta si intende un atteggiamento intenzionale di apertura e cura che abbraccia esperienze e persone senza giudizio. Questo addestramento del cuore sostiene qualità come la compassione, la gioia empatica e l’equanimità, favorendo accettazione e riduzione dell’attaccamento. Anche il Dalai Lama ha ricordato l’importanza di questa pratica affermando che «la mia religione è la gentilezza».

Dettagli organizzativi del ritiro

La giornata è strutturata in sessioni alternate di meditazione seduta e camminata, con pause dedicate a semplici esercizi di yoga; si consiglia di portare una coperta per il comfort. I partecipanti sono tenuti a portare il proprio pasto, che sarà consumato con attenzione e consapevolezza. L’evento è aperto a tutti e si svolge in Nobile Silenzio per favorire l’approfondimento interiore. La partecipazione è a offerta libera e le donazioni saranno destinate al Centro Ewam. Per prenotazioni o domande scrivere a [email protected].