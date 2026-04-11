Cortisolo alto e basso: come influiscono su energia e adattamento

In questo articolo, aggiornato con il contributo del dottor Massimo Spattini, medico specializzato in sport, alimentazione e antiaging, affrontiamo il tema del cortisolo in modo completo e pratico. La data di riferimento è l’11 aprile 2026, ma i concetti rimangono attuali: il cortisolo è spesso stigmatizzato come «l’ormone dello stress», tuttavia la realtà è più sfumata. Capire il ruolo di questo ormone aiuta a interpretare sintomi come la stanchezza cronica, che può presentarsi sia con livelli elevati sia con livelli bassi.

Perché il cortisolo non è solo il nemico

Il cortisolo regola reazioni fondamentali dell’organismo: segue un ritmo circadiano che lo porta al picco nelle ore successive al risveglio e a una progressiva riduzione verso sera, favorendo così veglia e riposo. Nell’immediato supporta il corpo mobilitando energia tramite processi come la gluconeogenesi e, in situazioni acute, la lipolisi, che liberano rispettivamente glucosio e acidi grassi. Queste funzioni sono adaptive: permettono di affrontare richieste improvvise. Per questo motivo non è corretto limitarsi a «abbassare» il cortisolo senza prima comprenderne il profilo giornaliero e le cause sottostanti.

Quando il cortisolo si alza: conseguenze e segnali

Un aumento prolungato del cortisolo altera gli equilibri metabolici e immunitari. Nel breve periodo favorisce risposte utili, ma se lo stato di attivazione diventa cronico possono manifestarsi accumulo di grasso addominale, disordini glicemici dovuti all’alterazione dell’insulina, indebolimento del sistema immunitario e interferenze con ormoni che regolano sonno e pressione arteriosa. A livello soggettivo si possono avvertire insonnia, irritabilità, difficoltà di recupero muscolare e stanchezza nonostante il riposo. Spesso i sintomi sono sfumati e si confondono con altre condizioni; per questo è importante valutare il contesto e non limitarsi a trattamenti sintomatici.

Effetti specifici sul metabolismo

Il legame tra cortisolo e metabolismo passa attraverso meccanismi come la gluconeogenesi e la regolazione della massa grassa. In situazione di stress cronico questi processi favoriscono il deposito di grasso viscerale e possono peggiorare la sensibilità all’insulina, incrementando il rischio di problemi metabolici. Sul lungo periodo, l’alterazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene può compromettere anche il sonno e la pressione arteriosa, rendendo necessario un approccio integrato che consideri alimentazione, attività fisica e gestione dello stress.

Quando il cortisolo si abbassa: un’altra faccia del problema

Un livello basso di cortisolo, definito ipocortisolemia, riduce la capacità di reagire agli stimoli stressanti e può causare sensazione di esaurimento, difficoltà a svegliarsi e ridotta concentrazione. Questa condizione si verifica spesso dopo periodi prolungati di stress o malattia, quando l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene si adatta su livelli inferiori. I sintomi possono sovrapporsi a quelli dell’iperattivazione: la stanchezza è un esempio emblematico, ma si osservano anche debolezza muscolare, sensazione di sovraccarico e talvolta una febbricciola persistente.

Cause e contesti comuni

L’ipocortisolemia è più frequente in persone con fibromialgia, ipotiroidismo, in fase di astinenza tabagica, nel post-parto, in alcuni casi di artrite reumatoide o durante la menopausa. Spesso il quadro deriva da un adattamento dell’asse ormonale dopo eventi prolungati. Comprendere il contesto clinico è fondamentale per distinguere la necessità di strategie conservative da quella di interventi medici più incisivi.

Diagnosi e approcci terapeutici

Per valutare il profilo del cortisolo è utile il dosaggio salivare eseguito in più momenti della giornata, che permette di ricostruire il ritmo circadiano dell’ormone. L’interpretazione dei risultati deve essere fatta da un medico esperto che consideri anche storia clinica e sintomi. Nei casi lievi possono essere utili misure di supporto: corretta igiene del sonno, bilancio energetico con attività fisica adeguata e, se indicato, l’integrazione con piante adattogene.

Opzioni integrative e farmacologiche

Tra le piante spesso proposte per situazioni di supporto ci sono il ginseng, la liquirizia, l’astragalo e la curcuma, che possono aiutare la resilienza all’impatto stressogeno se usate sotto controllo medico. In condizioni più gravi, quando è documentata una carenza clinicamente rilevante, il medico può valutare la terapia con ormoni di sintesi per ristabilire livelli adeguati. In ogni caso la scelta terapeutica dovrebbe nascere da una valutazione personalizzata, integrando stile di vita, supporto nutrizionale e, se necessario, terapia farmacologica.