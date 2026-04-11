Parkinson: riconoscere i sintomi precoci e proteggere il cervello

La malattia di Parkinson non si limita al tremore: spesso invia segnali silenziosi molto prima dell’esordio dei disturbi motori. Con oltre 300.000 persone colpite in Italia e circa 6,5 milioni nel mondo, il Parkinson è oggi una sfida crescente per la sanità pubblica e per chi vive quotidianamente con la patologia. Riconoscere per tempo i segnali non motori consente di attivare percorsi diagnostici e terapie più efficaci, oltre a promuovere scelte di vita che favoriscono la salute cerebrale.

La Fondazione LIMPE per il Parkinson ha sintetizzato in un decalogo, intitolato “Parkinson: 10 cose da sapere”, i sintomi iniziali e le azioni consigliate per la prevenzione. In prossimità della Giornata mondiale dell’11 aprile la Fondazione ha anche diffuso un videomessaggio con il giornalista Vincenzo Mollica e il suo neurologo Massimo Marano per aumentare informazione e consapevolezza. Comprendere questi segnali significa dare alla diagnosi precoce un ruolo centrale nella gestione della malattia.

Segnali non motori: dove guardare prima dei tremori

Molti dei segnali che anticipano il Parkinson non riguardano il movimento ma funzioni apparentemente distanti: il sonno, l’olfatto, l’intestino, la voce e la scrittura. Tra questi, i disturbi del sonno REM si manifestano con sogni vividi e movimenti che riproducono la scena onirica; l’iposmia è la perdita inspiegabile dell’olfatto; la stitichezza persistente può essere il primo campanello d'allarme. Altri indicatori sono la micrografia, cioè una scrittura che diventa più piccola e fitta, e l’ipofonia, una voce che perde intensità e varietà tonale. Osservare questi cambiamenti, soprattutto dopo i 50 anni, può indirizzare verso una valutazione neurologica tempestiva.

Cinque campanelli da non sottovalutare

Per sintetizzare: 1) sonno movimentato con sogni vividi e movimenti; 2) perdita dell’olfatto significativa e senza causa apparente; 3) stitichezza persistente non spiegata da abitudini alimentari; 4) micrografia ovvero riduzione della dimensione della scrittura; 5) voce più debole o monotona. Questi segnali possono manifestarsi anche molti anni prima dei sintomi motori e meritano attenzione combinata: la presenza di più indicatori aumenta la probabilità che sia opportuno procedere con accertamenti specifici.

Cosa fare per proteggere il cervello: comportamento e prevenzione

Oltre alla diagnosi precoce, la ricerca e gli esperti promuovono misure concrete di neuro-protezione. L’attività fisica regolare è considerata un vero e proprio “farmaco naturale”, capace di stimolare la plasticità neuronale e migliorare le funzioni motorie e cognitive. Seguire una Dieta mediterranea, ricca di frutta, verdura e antiossidanti, contribuisce a proteggere le cellule dopaminergiche. Anche un’accurata igiene del sonno favorisce i processi di pulizia cerebrale notturna, mentre ridurre l’esposizione a pesticidi e solventi industriali tutela il sistema nervoso dagli agenti dannosi.

Cinque abitudini pratiche

Il decalogo della Fondazione propone cinque comportamenti chiave: 1) fare movimento regolare e vario; 2) adottare una alimentazione equilibrata nello stile mediterraneo; 3) proteggersi dagli agenti ambientali tossici; 4) mantenere ritmi regolari del sonno per ottimizzare il recupero cerebrale; 5) non sottovalutare i segnali e parlarne con il medico di fiducia. Queste scelte non garantiscono l’immunità, ma possono ridurre il rischio e migliorare la qualità di vita delle persone a rischio o già diagnosticate.

Ricerca, numeri e supporto quotidiano

In Italia si stimano circa 10-12 nuovi casi ogni 100.000 abitanti all’anno, e l’attenzione della comunità scientifica è crescente: dall’uso di biomarcatori e tecniche di imaging alla genetica delle forme giovanili, fino all’impiego di dispositivi indossabili per il telemonitoraggio. Uno studio dell’IRCCS Neuromed, nell’ambito del progetto Moli-sani, ha rilevato che disturbi dell’umore come ansia e depressione possono anticipare la comparsa del Parkinson se si presentano entro dieci anni dall’esordio della malattia, suggerendo che il contesto clinico complessivo va sempre valutato con attenzione.

Come sottolinea la Fondazione, “la consapevolezza è il primo strumento di cura“. Informarsi, osservare i cambiamenti e mantenere un dialogo aperto con lo specialista sono passi essenziali per favorire una diagnosi tempestiva e per accedere a percorsi multidisciplinari di cura e supporto. Iniziative di sensibilizzazione, video informativi e gruppi di pazienti possono aiutare chi convive con il Parkinson a non sentirsi isolato e a gestire al meglio la malattia nella vita quotidiana.