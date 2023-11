Lisa Haydon nota come modella, attrice e presentatrice tv di origine indiana, a 37 anni svela un fisico invidiabile. Il suo debutto è avvenuto nella commedia di successo “Housefull 3” mentre nella moda è apparsa su diverse copertine importanti come Vogue. Ecco svelata la sua dieta “particolare”.

Lisa Haydon: la particolare dieta dell’attrice

Lisa Haydon è un’attrice, modella e presentatrice tv indiana che appare principalmente in film hindi. Presente da anni sulla scena mondana internazionale, per il suo magnetico volto e il suo fisico invidiabile è stata scelta come volto di copertine di riviste importanti come Vogue India, Grazia, Elle etc. Lisa Haydon ha uno stile di moda globale con una distinta identità indiana. Haydon ha sposato Dino Lalvani nel 2016 e insieme la coppia ha tre figli, due maschi e una femmina.

Recentemente si è parlato di lei e della sua splendida forma fisica, risultato di una particolare dieta che Haydon segue da tempo. Ecco cosa mangia l’attrice e modella indiana. Lisa ha seguito una rigorosa dieta liquida per 7 giorni per ottenere un corpo ben tonico. L’attrice di “Shaukeen” per entrare nei panni del suo personaggio in “Santa Banta Pv”, ha bevuto solo acqua e diversi succhi di frutta per una settimana e pare si sia anche divertita! In effetti, ha riferito la dieta anche ad alcuni dei suoi co-protagonisti.

“Lisa ha seguito una dieta liquida per una settimana in modo da poter ottenere il corpo tonico che desiderava. Per una settimana l’attrice ha bevuto solo succhi di frutta diversi e è sopravvissuta. Tuttavia, non si è lamentata e ha apprezzato appieno la dieta”, hanno confessato alcuni suoi colleghi. Inoltre la Haydon ha consigliato la sua dieta anche ad altre persone a lei vicine, per star meglio.

La modella indiana, oltre la dieta liquida seguita solo in determinati periodi, crede fermamente nel mangiare pulito e sano il resto del tempo. Lisa Haydon dice che dovresti essere naturalmente “bello dentro”. Per la sua forma fisica, Lisa mantiene sempre una dieta sana, mangia le verdure giuste e dedica gran parte del programma di fitness allo yoga e alla meditazione; è quanto ha confessato lei stessa.

Lisa Haydon e la sua dieta: come si tiene in forma l’attrice?

Lisa Haydon, attrice e modella di origine indiana, si mostra sempre in forma smagliante anche superati i 35 anni, e dopo tre gravidanze. L’attrice è subito tornata al suo peso ideale, seguendo sia diete drastiche come quella liquida, che diete detox tipiche da seguire dopo o prima delle feste natalizie.

Lisa Haydon ha condiviso con i suoi followers una ricetta di insalata sana e facile da preparare per le persone che sono in detox. “Questa è la mia opinione sull’insalata di lenticchie”, ha scritto la modella. Ecco gli ingredienti: 2 spicchi d’ aglio; ⅓ tazza di olio extra vergine di oliva; ½ limone; 4 cucchiai di aceto bianco; 1 cucchiaio di miele; Sale + pepe a piacere; lenticchie; pezzi di mela. Con una dieta sana ed equilibrata Haydon ottiene ottimi risultati, come mostra sui social.