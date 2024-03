Tutto sulla Dinacharya, sapete di cosa si tratta o almeno ne avrete sentito parlare? E’ legata strettamente alla medicina ayurvedica che è molto popolare e conosciuta. Ecco come funziona e i benefici.

Cos’è e come funziona la dinacharya?

Per Dinacharya si intende un metodo fatto di varie azioni e rituali, un insieme di buone abitudini dell’ayurveda per ritrovare le energie e ricaricarsi, lontano dallo stress. Per ritrovare le energie secondo l’ayurveda bisogna seguire la naturale scansione della giornata quotidiana. Per questa disciplina, infatti, la vita segue una scansione, chiamata orologio doshico che scandisce la quotidianità. In questo caso la dinacharya indica il tempo trascorso tra l’alba e il tramonto, ossia dal primo mattino al pomeriggio in cui si concentrano tutte le attività quotidiane di lavoro, di tempo libero, di socialità.

Attraverso l’antica pratica del dinacharya, possiamo approfondire le nostre radici nella natura e iniziare a ristabilire una connessione con il nostro sé autentico, combattendo la routine e tutto ciò che provoca come stanchezza, stress, caos. La routine della dinacharya dice che il momento migliore per mettere in atto buone azioni è tra le 6 e le 10 del mattino, quando si ha più forza, stabilità e fermezza. Ecco come funziona la routine della dinacharya, per star bene e ritrovare il benessere interiore.

Svegliarsi all’alba

Ci si dovrebbe svegliare circa un’ora e mezza prima dell’alba, in modo da sincronizzarsi con il ritmo del sole. Circa un’ora e mezza prima dell’alba, un grande cambiamento di energia riempie lo spazio. Poi, nell’atmosfera si manifesta una seconda esplosione di energia. La speranza, l’ispirazione e la pace si manifestano in questo momento. Questo periodo è considerato il migliore per raggiungere il bhram gyan (meditazione e autoanalisi), la conoscenza suprema e la beatitudine eterna.

In questo momento l’ambiente è puro, calmo e rilassante e la mente è fresca dopo il sonno. La meditazione in questo periodo è ideale perché migliora le prestazioni mentali, contribuendo così ad aumentare le energie.

Lavarsi il viso

Per rimanere svegli per il resto della giornata, spruzzate acqua fredda sul viso, per purificare, lenire e mantenere la salute degli occhi, secondo l’Ayurveda. Con un asciugamano pulito, asciugare il viso. I dispositivi elettronici emettono luce blu, che provoca affaticamento degli occhi, stanchezza e secchezza se osservati per un periodo di tempo prolungato.

Pulire la lingua

La pulizia della lingua è il rituale ayurvedico quotidiano che consiste nel rimuovere delicatamente le tossine e i detriti indesiderati dalla lingua. Questa pratica elimina i batteri che causano l’alito cattivo, rimuove le tossine o ama dal corpo e prepara il sistema digestivo stimolando le papille gustative.

Lavare i denti

Per lavarsi i denti si dovrebbe usare un dentifricio dal sapore astringente, amaro o piccante.

Sciacqui con olio

La medicina ayurvedica ha come base, tra i tanti dinacharya, l’uso del collutorio all’olio. Il rituale dice di passare l’olio sui denti per 15-20 minuti per favorire la salute e l’igiene orale generale. Eseguite questo Dinacharya ogni mattina per rafforzare le gengive, sbiancare i denti, eliminare la placca, ricostruire lo smalto, eliminare le tossine dal corpo, l’alito cattivo.

Bere acqua

L’Ayurveda suggerisce la sana abitudine di bere acqua come prima cosa al mattino, nota come Ushapan. Aiuta a liberarsi di molte malattie dell’organismo ed eliminare tutte le tossine dal corpo oltre a pulire l’intestino.

Colazione

È importante iniziare la giornata con una colazione equilibrata, perché è necessario avere l’energia e i nutrienti giusti per “affrontare la giornata” e per alimentare il fuoco digestivo. L’Ayurveda spiega che la maggior parte delle malattie ha inizio nel tratto digestivo. Una colazione e una dieta complessiva ricca di alimenti freschi e integrali, cucinati e speziati secondo le proprie esigenze, sono fondamentali per prevenire le malattie e promuovere la salute e il benessere.