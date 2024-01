Lo sapete che tramite gli occhi si possono individuare anche allergie alimentari? Gli iridologi infatti studiano l’iride per sviluppare una dieta ad hoc. Ecco cos’è la dieta dell’occhio.

Cos’è la dieta dell’occhio? Tutto quello che c’è da sapere

Negli ultimi anni, l’Iridologia ossia una branca della medicina naturale che analizza lo stato di salute di un soggetto tramite l’osservazione delle sue iridi, si è avvicinata al mondo della nutrizione. Ecco che così nasce la dieta “dell’occhio” per cui attraverso lo studio dell’iride si risale a presunte intolleranze o intossicazioni alimentari. Sono proprio gli esperti, gli iridologi che consigliano diete dimagranti o detox sulla base delle loro osservazioni.

La dieta dell’occhio punta a utilizzare l’iridologia per perdere peso, in virtù del fatto che una corretta mappatura oculare può anticipare la presenza di un’intossicazione in arrivo o segnalare un livello di intolleranza certo determinati cibi o componenti nutritivi. Seguire i consigli di dieta di un iridologo può dare risultati certamente più efficaci, in termini di perdita di peso, rispetto quelli associati ad un regime alimentare solo vegetariano o “a zona”.

La disciplina dell’iridologia è ricca di esempi e testimonianze di pazienti che hanno perso la “pancetta” e ritrovato un’energia inaspettata, solo dopo aver allontanato dalla tavola della cucina dei cibi a loro ostili. Quelli che sono i consigli sulla dieta da seguire, espressi da parte di un’iridologa competente, si rivelano specifici per il soggetto su cui si è effettuato il test dell’iride e non possono essere generalizzati ad altri pazienti.

In ogni caso bere molta acqua è fondamentale per mantenere un’iride sana, conseguenza di uno stato di salute invidiabile. Quando si raccomanda nelle diete di mangiare molta frutta e verdure è implicitamente consigliato di bere tanta acqua, di cui questi cibi sono ricchi.

Anche se l’iridologia tende a suggerire “diete su misura”, ci sono delle buone pratiche a tavola che aiuterebbero naturalmente a vivere il momento del cibo, più consapevolmente. Ecco alcuni consigli della dieta dell’occhio:

Di mattina abbandonate il caffè. Un eccitante in meno darà di certo giovamento alla vostra dieta. Una tisana naturale, meglio se composta da foglie, potrà sostituire tranquillamente la caffeina. Accompagnarla a colazione con una banana permetterà di donare all’organismo il giusto apporto di magnesio. Aggiungi un maggior apporto di frutta e verdura, per riportare un corpo verso l’equilibrio, senza mai renderlo pesante.

A pranzo limitate i pasti a base di carboidrati. La pasta e il pane apportano una maggiore percentuale di glicemia nel sangue, riducendo le risorse energetiche degli individui.

Infine a cena sarà meglio consumare ricche insalate composte da carciofi, mela e valeriana o preferire legumi come lenticchie, in grado di dare il giusto apporto di ferro e quindi perfette per ridurre gradualmente dalla nostra dieta iridologica la carne rossa.

Dieta dell’occhio: cos’è e consigli

La branca dell’Iridologia e la nutrizione rappresentano il connubio perfetto per stilare una dieta personale. Come anticipato, leggendo i segni negli occhi possiamo scegliere il cibo giusto, perché ogni organismo ha particolari esigenze. Ogni cellula, come ogni tessuto organico, ha le sue esigenze nutrizionali e di conseguenza il metabolismo in generale ha bisogno di nutrienti specifici per funzionare al meglio.

In campo nutrizionale avere il parere dell’iridologo rappresenta un vero vantaggio. Infatti sapere in anticipo le proprie caratteristiche metaboliche permette di operare scelte le giuste. Sostanzialmente l’obiettivo dell’Iridologia applicata alla nutrizione rimane quello di individuare la dieta adatta per ognuno di noi.