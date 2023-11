Jeffree Star, icona del web e del make up, seguito solo su Instagram da 14 milioni di Followers, ha fatto del trucco il suo impero. Scopriamo la dieta e l’allenamento della star made in USA.

Jeffree Star: la dieta e l’allenamento della star americana

Jeffree Star è un’icona del web: da modello a cantautore, imprenditore e makeup artist è una vera star americana al pari dei divi di Hollywood ma il suo settore è il make up. Jeffree ha raggiunto la popolarità principalmente tramite il social network Myspace a metà degli anni Duemila. Nel 2014 ha creato il suo impero, la sua linea di make-up Jeffree Star Cosmetics. Ma cosa sappiamo della sua vita, al di fuori dal web e del trucco?

L’icona di make-up, 38 anni, è uno degli YouTuber più ricchi di sempre, al pari di Jake Paul e Markiplier. Tuttavia, Jeffree Star è anche noto per il suo bell’aspetto e il suo stile inconfondibile. Ecco la dieta che segue per un fisico sempre al top accanto all’allenamento a cui non rinuncia. Una cosa che solo in pochi sanno: non ingrassa mai. Jeffree, infatti, afferma di non “ingrassare” mai perché ha un metabolismo super veloce, quindi si è sbarazzato della palestra di casa e non segue una particolare dieta. Che fortuna! Così come non suda: “La mia faccia non suda e il mio corpo non suda mai veramente”, ha confessato.

Il suo stile di vita, però, è molto sano. La star americana ha detto di non aver mai provato alcolici ma ha solo fumato erba qualche volta. “Non ho mai sorseggiato una birra, non ho mai provato vino”. Mangiare sano lo aiuta a star meglio ma, come detto, dato che non tende a ingrassare si concede quello che vuole in base al momento e non rispetta un regime esatto. Al contrario, Jeffree Star ha una routine di allenamento. Ecco come si tiene in forma la star americana, imperatore dei social.

Jeffree Star ha un fisico molto snello e tonico che il pilates aiuta a fargli mantenere, senza troppo stress. E’ senza dubbio uno dei migliori allenamenti adattati da molti idoli, modelle, cantanti e attrici del K-pop in tutto il mondo perché aiuta a ottenere un fisico flessibile, tonifica i muscoli, brucia molte calorie e ti offre un’ottima routine di allenamento.

Jeffree Star e la dieta: segreti della star del make-up

Jeffree Star, come riporta i suo cognome, è davvero una star made in Usa che ha sbalordito tutti nel mondo del make-up costruendo un impero dal nome Jeffree Star Cosmetics.

Il beauty guru americano ha rivelato come si tiene in forma, e quanto apprezzi il pilates anche se dal 2014 circa non ha più una palestra in casa perché dice di “non ingrassare mai”, dunque preferiva lasciare spazio a vestiti e make-up eliminando la palestra. D’altronde, come mostra sia sui social che in tv, la star americana è sempre in forma e non ha mai avuto una forte variazione di peso.