Cos’è l’infertilità secondaria? E’ una delle più comuni forme di infertilità femminile e avviene dopo la prima gravidanza e nascita del bambino. Ecco le cause e i rimedi.

Cos’è l’infertilità secondaria? Cause e rimedi

Si parla di infertilità secondaria quando una coppia, dopo un anno di tentativi, non riesce ad ottenere una gravidanza, pur avendo avuto già uno o più figli in precedenza. Purtroppo spesso è un problema sottovalutato poiché spesso, non riuscendo a concepire un secondo o un terzo bambino, non si indaga sulla causa. In realtà dopo 12 mesi di tentativi senza successo o 6 se si hanno più di 35 anni, è opportuno indagare sulle cause.

Le cause dell’infertilità secondaria sono sostanzialmente quelle che riguardano l’infertilità primaria, che magari nel tempo, hanno subito un peggioramento e possono essere le seguenti:

Disturbi dell’ovulazione;

Insufficienza ovarica primaria;

Endometriosi ed altre alterazioni dell’endometrio;

Fibromi;

Cicatrizzazioni di varia natura a livello uterino;

PCOS (sindrome dell’ovaio policistico);

Ostruzione delle tube di Falloppio;

Disturbi del sistema immunitario;

Alterazioni del muco cervicale.

In una coppia l’infertilità secondaria può essere determinata anche dal fattore maschile, non solo se si cambia partner: con l’età o in conseguenza di patologie, agenti esterni o altre motivazioni, la qualità del liquido seminale può diminuire. La causa è da indagare dunque a livello medico.

Infertilità secondaria: cos’è, cause e rimedi

L’infertilità secondaria, come detto, si presenta dopo aver già avuto una prima gravidanza e un primo figlio, o anche due. E’ più comune di quanto si possa credere e soprattutto le cause sono da ritrovare in modo approfondito con specifiche analisi. Tuttavia, la causa principale dell’infertilità secondaria nelle donne è l’età. Altri motivi possono essere:

Aumento di peso: il sovrappeso è strettamente legato ad alterazioni dell’ovulazione nelle donne così come alla qualità e quantità degli spermatozoi nell’uomo;

Assunzione di alcuni farmaci, come quelli per la pressione.

Un altro problema relativo all’avere un altro figlio è che potresti avere una vita più stressante di prima. Cercare una gravidanza quando la coppia è sola non è la stessa cosa che quando si ha un figlio di cui prendersi cura. Stanchezza, mancanza di sonno e stress sono anche responsabili dell’alterazione del ciclo e quindi è più difficile individuare i giorni fertili in cui tentare di ottenere la gravidanza desiderata.