Lo skyr è un prodotto caseario di origine islandese, e le prime testimonianze risalgono a più di mille anni fa e si devono alla popolazione vichinga. Ecco tutti i benefici del formaggio islandese.

Cos’è lo Skyr? Tutti i benefici del prodotto caseario islandese

Lo Skyr è il formaggio tipico islandese che viene prodotto con latte scremato al quale viene rimossa la crema prima di essere riscaldato e arricchito con colture vive di batteri. Una volta addensatosi viene filtrato in modo da eliminare il siero. Una porzione da 170 grammi di Skyr naturale fornisce circa:

110 calorie

19 proteine

7 grammi di carboidrati

0 grammi di grasso

25,5% del fabbisogno giornaliero di fosforo

20% del fabbisogno giornaliero di calcio

19% del fabbisogno giornaliero di riboflavina

12: 17% del fabbisogno giornaliero di vitamina B

5% del fabbisogno giornaliero di potassio.

Grazie alle sue caratteristiche, i benefici che molti studi hanno collegato al consumo regolare di Skyr sono diversi.

Diminuisce le possibilità di sviluppare l’osteoporosi

Lo Skyr è ricco di calcio, un elemento che non può mancare in una dieta sana ed equilibrata, principalmente perché, insieme al fosfato rende più forti denti e ossa.

Per bambini e adolescenti assumere la giusta quantità di calcio giornaliera significa aumentare la crescita e la densità della massa ossea ma è soprattutto con il passare degli anni che questa esigenza si fa più impellente, visto che l’avanzamento dell’età rende le ossa meno dense, più porose e inclini all’osteoporosi, soprattutto nelle donne.

Aggiungere lo Skyr alla propria alimentazione comporta una maggiore assunzione di calcio e di conseguenza aiuta a proteggere dall’osteoporosi.

Migliora la salute del cuore

Le malattie cardiache sono la principale causa di morte in tutto il mondo e anche se non rappresenta l’unica soluzione, mantenere un’alimentazione sana prediligendo alcuni cibi migliora la salute del cuore e diminuisce la possibilità di svilupparsi eventi avversi.

Tutti i latticini sono generalmente indicati come benefici da questo punto di vista perché contengono minerali amici dell’apparato cardio circolatorio come calcio, potassio e magnesio.

Facendo parte della categoria ed essendo particolarmente ricco di calcio, lo Skyr non fa eccezione.

Aiuta a mantenere sotto controllo la glicemia

Lo skyr è ricco di proteine ma povero di carboidrati e questo aiuta a mantenere sotto controllo i livelli di glicemia nel sangue.

Diversi studi, infatti, hanno dimostrato che mangiare proteine rallenta l’assorbimento dei carboidrati e aiuti a mantenere livelli più bassi di zucchero nel sangue.

Per molti è un prodotto ancora sconosciuto, per altri invece è una gustosa alternativa allo yogurt. Lo skyr è un formaggio cremoso che ha origine in Islanda circa mille anni fa, prodotto dalla fermentazione del latte vaccino.

Leggero e fresco, ricco di proteine, povero di grassi e simile allo yogurt per aspetto e consistenza: queste sono solo alcune delle sue caratteristiche che lo rendono un prodotto molto apprezzato. Ma non solo, proprio per i suoi benefici viene spesso consigliato dai nutrizionisti per una colazione nutriente o una merenda sana.

Esattamente come lo yogurt, lo Skyr è piuttosto versatile e può essere consumato in diversi modi. Anche se in commercio esistono versioni aromatizzate, l’opzione più salutare è mangiarlo al naturale.

Un modo sfizioso per gustare lo Skyr è anche versare al proprio interno pezzi di frutta sminuzzata o qualche cucchiaio di marmellata.

Oggi la tendenza è quella di consumarlo a colazione insieme ai cereali, oppure come dessert da servire freddo accompagnato da frutta di stagione. Per una merenda sana e bilanciata, sarebbe meglio dolcificare lo skyr con il miele o aggiungendo della frutta fresca, come fragole o mirtilli, e arricchirlo con frutta secca, come noci, nocciole, mandorle, semi di zucca o di girasole.