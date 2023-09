Attacchi di fame quando si è a dieta, di fretta o semplicemente sotto stress: che cosa mangiare per non ingrassare? Ecco 5 cibi consigliati che non fanno ingrassare quando hai attacchi di fame.

Cosa mangiare per combattere gli attacchi di fame? 5 cibi che non fanno ingrassare

Gli attacchi di fame che ci arrivano appunto presi da un attacco quindi improvvisamente sono difficili da controllare. Soprattutto quando si è a dieta o in sovrappeso è bene prestare attenzione a cosa si mangia per non ingrassare proprio quando ci viene un attacco di fame nervosa.

In particolare modo se si tratta di fame notturna, si finisce spesso per mangiare quello che si trova a disposizione con il rischio di buttare al vento tutta l’attenzione fatta per seguire un’alimentazione sana ed equilibrata e per un percorso di dimagrimento.

Rispondere all’impulso di mangiare va benissimo, l’importante è non ripiegare ed esagerare mangiando junk food che su momento regala grandi soddisfazioni, ma poi ci lascia appesantite e a lungo andare ingrassate. Quindi meglio eliminare tutte le tentazioni dal frigo e tenersi alla larga da snack e merendine dalle calorie vuote.

Uno dei trucchi da adottare per mangiare in modo sano ed equilibrato, è fare cinque pasti al giorno, concedendosi degli spuntini a metà mattina e metà pomeriggio a base di frutta, verdura, carboidrati complessi o proteine. Ecco 5 cibi che non fanno ingrassare e che si possono dunque mangiare sempre anche quando abbiamo gli attacchi di fame.

Attacchi di fame: consigli su cosa mangiare

Come abbiamo appena detto, gli attacchi di fame ci prendono improvvisamente e non sempre sono dovuti a una motivazione “complessa” ma semplicemente perché abbiamo bisogno di mangiare di più. Per non incorrere in cibi grassi e poco salutari magari dolci, merendine, snack calorici ecco 5 cibi dietetici che non fanno ingrassare.

Frutta secca

Le mandorle (così come la frutta secca in generale) sono ricche di vitamina E, proteine, Omega 3, acidi grassi insaturi che fanno bene al cuore e aiutano a tenere sotto controllo il colesterolo. Inoltre, l’acido alfa-linolenico in esse contenuto, è noto per le proprietà brucia-grassi.

L’importante è non eccedere nelle dosi e preferire quelle non salate, perché il sale crea ritenzione idrica e fa sentire gonfie. Sarebbe consigliabile mangiare 30 grammi di frutta secca al giorno.

Olive

Le olive rappresentano un ottimo snack, in quanto sono un cibo ricco di grassi monoinsaturi e polinsaturi che contribuiscono ad abbassare il colesterolo totale e a innalzare quello buono.

Grazie al loro contenuto di antiossidanti, svolgono un’azione protettiva contrastando i radicali liberi, e rappresentano un ottimo alleato nella prevenzione dell’invecchiamento così come delle smagliature.

Hummus

È ottimo per mantenere il peso ideale e non ingrassare. È ricco di proteine, fibre e grassi buoni, e consente di mantenere un livello basso di carboidrati e zuccheri. Anche in questo caso bisogna fare attenzione alle dosi. La porzione consigliata è di 30 grammi (180 Kcal per 100 g).

Uova sode

Le uova sono un vero e proprio toccasana per la dieta. Ricche di proteine ad alto valore biologico, contengono tutti gli amminoacidi essenziali per il benessere dell’organismo. Il tuorlo è ricco di sali minerali e vitamine, mentre l’albume è composto per il 90% da acqua e il 10% da proteine e quindi perfetto per rimanere in linea. L’uovo è un alimento poco calorico: uno di medie dimensioni apporta solo 77 Kcal con un alto potere saziante.

Yogurt greco

Lo yogurt greco è un ottimo spuntino ricco di proteine e, la versione 0% di grassi ha poche calorie. E’ fonte di calcio, proteine e sali minerali e combattere la fame improvvisa in modo sano e leggero. La sua caratteristica consistenza densa aiuta a rimanere sazi a lungo.