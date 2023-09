Sofia Carson è l’idolo dei teenager e star di Disney Channel, attrice ma anche ballerina e cantante statunitense con origini colombiane. La 30enne di fama internazionale ha svelato la sua skincare routine: ecco i suoi segreti di bellezza.

La skincare routine di Sofia Carson: tutti i segreti dell’attrice statunitense

Sofia Carson attrice, cantante e ballerina statunitense di origini colombiane, è la star del film Purple Hearts di Netflix del 2022 di cui lei stessa è anche produttrice. La splendida e talentuosa 30enne compiuti lo scorso aprile ha rivelato alcuni dei suoi segreti di bellezza per una pelle al top.

La sua carriera inizia come guest star in un episodio della serie Austin & Ally su Disney Channel nel 2014 e in alcuni episodi della serie Faking It – Più che amiche di MTV. Ma la sua notorietà è cresciuta con il film Disney per la tv, Descendants, nel ruolo di Evie, la figlia della Regina Cattiva. Ultimo film di successo che la vede protagonista è Purple Hearts di cui i fan attendono il seguito. Ma vediamo cosa sappiamo della sua skincare routine.

Fin dalla tenera età Sofia ha capito l’importanza di prendersi cura della propria salute come fondamento della bellezza. Per la giovane star Disney “la bellezza sta nelle nostre imperfezioni”. La Carson preferisce nella vita reale un look fresco e naturale. Una cosa su cui insiste, però, è applicare sempre perfettamente la matita e il rossetto.

L’attrice americana è molto severa con la sua routine di eliminazione del trucco infatti Sofia non va mai a letto senza essersi struccata con cura. Per assicurarsi che la sua pelle sia completamente pulita, usa l’esfoliante viso istantaneo Goop di Juice Beauty.

Alcuni giorni alla settimana, Sofia completa la sua routine con la maschera detergente per pori profondi Rare Earth di Kiehl. Prima di truccarsi, prepara la pelle con la Magic Cream di Charlotte Tilbury che le dona il giusto livello di idratazione e non dimentica mai di applicare la sua protezione solare SPF.

Sofia Carson e la skincare routine: beauty tips

L’attrice e stella Disney Sofia Carson come visto segue rigorosamente una routine di bellezza per la pelle perfetta, ma non solo. Sofia è orgogliosa della sua chioma folta e lucente che spesso raccoglie in una coda di cavallo. Prendersi cura dei suoi capelli è estremamente importante per lei ed è una fan della linea Kérastase Nutritive che garantisce la lucentezza e la salute di cui i suoi capelli hanno bisogno.

Per il make up, invece, le piace un look naturale e fresco ma cerca sempre di mettere in risalto i suoi occhi e il sorriso. La Carson dice che non può vivere senza un buon mascara, come quello Dior Pump N’Volume. Per quanto riguarda il rossetto, di solito usa colori forti e di impatto o più neutri come rosa chiaro.