Emanuela Folliero è una conduttrice televisiva, attrice, ex modella ed ex annunciatrice televisiva: è stata per tanti anni ”il volto” ufficiale di Rete 4. Ora bellissima 58enne, Emanuela ha svelato la sua dieta.

Emanuela Folliero e la dieta: cosa mangia la conduttrice?

Emanuela Folliero è un volto noto delle reti Mediaset, per lungo tempo ha tenuto compagnia ai telespettatori, soprattutto quelli di Rete 4. È, infatti, un’ex annunciatrice che per ben 28 anni, dall’aprile del 1990 al luglio del 2018 ha presentato i programmi televisivi in onda su Rete 4. Oltre ad essere un’annunciatrice, però, la Folliero è anche una conduttrice, un’attrice e un’ex modella.

Ospite in diverse trasmissioni, dal 25 novembre al 20 dicembre del 2019 la Folliero è tornata sugli schermi di Rete 4 alla conduzione di un nuovo ciclo del programma Sai cosa mangi?, mentre nel 2021, insieme a Susanna Messaggio, ha realizzato degli annunci dell’arrivo di WandaVision sulla piattaforma Disney+.

La “Signorina Buonasera” di Casa Mediaset, conduttrice e super star sui social, recentemente ha deciso di rompere il silenzio su alcuni segreti che fanno riferimento all’alimentazione, rivelando come riesce a mantenersi sempre e comunque perfettamente in forma anche a 58 anni compiuti.

La conduttrice riesce ad essere molto attenta all’alimentazione, affidandosi così alla sua dietista di fiducia. In particolar modo, Emanuela Folliero, parlando della sua dieta quotidiana ha anche rivelato di aver ridotto nel quotidiano la sua razione di carne, trovando l’apporto nutrizionale nei fagioli che si sono rivelati essere una valida alternativa.

La stessa Folliero, infatti, ha detto: “Tutti però abbiamo capito che non bisogna esagerare con il consumo. E c’è chi, per varie ragioni di salute, deve proprio evitarla”.

Così la conduttrice e star social Emanuela ha chiesto alla sua dietista Katia Lui un’alternativa semplice: ossia, i fagioli. Hanno, infatti, le stesse proprietà nutrizionali di una bistecca, ma con il vantaggio di non tenere grassi saturi e colesterolo. Inoltre, al contrario di quanto si pensi, non fanno ingrassare.

La conduttrice, inoltre, parlando della sua alimentazione in relazione anche all’apporto energetico fornito dai fagioli insieme ad altri alimenti, ha spiegato che la migliore strategia nutrizionale è combinare i fagioli con i cereali, in modo da dare al nostro organismo tutto quello che ha bisogno in una giornata. “Pasta e fagioli rappresenta un piatto perfetto dal punto di vista nutrizionale”, ha detto la Folliero.

Emanuela Folliero e la dieta: cosa mangia?

La storica conduttrice di Rete 4 ed ex “Signorina Buonasera” di Casa Mediaset Emanuela Folliero come abbiamo visto ha rivelato il suo stile alimentare e le sue abitudini quotidiane. La sua figura e la sua eleganza hanno sicuramente caratterizzato e segnato un’intera era.

In un post social la Folliero ha scritto: “Non importa quanto tu abbia mangiato: c’è sempre spazio per il dolce”. Insomma, Emanuela sembra ammettere la sua passione per il cibo e in particolare per i dolci.

Oltre alla dieta, Emanuela Folliero segue una routine di allenamento mirata e costante per tenersi sempre in forma. Il suo fisico testimonia quanto si allena, tra l’altro, tra le sue passioni, c’è la cucina, infatti nonostante sia in formissima non è una donna che vive perennemente a dieta. Anzi, ama cucinare, sperimentare nuovi piatti e condividerli con chi la segue.