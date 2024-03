L’aspetto delle unghie mostra in maniera inequivocabile lo stato di salute dell’intero organismo. Proprio per questo motivo è fondamentale cercare di fare attenzione al modo in cui si presentano. L’unghia sana è forte e ha un colore rosato del tutto naturale, inoltre si presenta liscia e uniforme. Molte volte però le unghie paiono di colori non naturali o molto spesse e fragili. Scopriamo cosa causa le unghie blu.

Unghie blu, cosa significa? Le cause

Nel caso in cui le unghie appaiano di colore blu le cause potrebbero essere differenti. In generale le unghie che hanno una tonalità bluastra o violacea potrebbero evidenziare la presenza di problemi di tipo cardiocircolatorio. Il colore blu è una spia di questo tipo di disturbi in quanto segnala un’insufficiente apporto di ossigeno. Questo significa che ci sono dei problemi di circolazione e che il sangue quindi non è in grado ossigenare in modo perfetto i tessuti. Proprio per questo motivo quindi i tessuti prendono un colorito bluastro.

Se il colore bluastro resta solo per poco tempo non ci si deve allarmare in quanto la causa potrebbe essere il freddo. Se invece tutte le unghie appaiono di questo colore per qualche giorno, vi consigliamo di riferirlo al medico in quanto potrebbe essere il sintomo di un problema cardiocircolatorio oppure della sclerosi periferica dei capillari.

Le donne giovani possono avere le unghie violacee anche nel caso soffrano della sindrome di Raynaud. Questa è provocata da problemi di vasocostrizione che si manifesta quando fuori fa freddo ma anche quando si stanno attraversando periodi di forte stress emotivo o quando si provano emozioni molto forti.

Prima di allarmarvi controllate se tutte le unghie appaiono di colore blu, infatti nel caso in cui solo alcune siano di questo colore, molto probabilmente il motivo è da ricercarsi in alcuni traumi fisici come lo schiacciamento delle stesse. Nell’eventualità in cui invece tutte appaiono bluastre, vi consigliamo di rivolgervi al medico.