Ornella Muti, tra le più affascinanti interpreti del cinema italiano, è la madre di Carolina Fachinetti. Quest’ultima è divenuta nota per una speciale dieta che segue, la fito-tisanoreica. Ecco la sua dieta.

La dieta fito-tisanoreica di Carolina Fachinetti

La celebre attrice romana Ornella Muti, madre di Naike Rivelli, ha altri due figli Carolina e Andrea, nati entrambi dal suo secondo matrimonio con Federico Fachinetti, con il quale è stata egata sentimentalmente dal 1988 al 1996. Proprio della sua seconda figlia Carolina Fachinetti si parla ultimamente ma non per il suo lavoro ma per la sua dieta. Ma chi è Carolina?

Nata a Roma, classe 1984 ha inizialmente tentato la strada della recitazione, ha recitato al fianco di Alessandro Gassman ma poi ha presto lasciato la carriera da attrice per dedicarsi alla famiglia e ai suoi due figli. Di recente si è parlato di lei, anche se come sappiamo, Carolina è lontana dalla tv e dallo spettacolo. Più attiva sul web, invece, la seconda figlia di Ornella Muti su Instagram ha raccontato il suo percorso nutrizionale, al fianco di Gianluca Mech, l’inventore della cosiddetta dieta fito-tisanoreica.

Anche sua madre Ornella ha seguito questa dieta Mech per tornare in forma. “Ho finalmente trovato una dieta che mi ha ridato la forza di rinascere. Mangiare broccoli al posto del panettone questo Natale è stato un regalo che mi sono fatta, non un sacrificio”, ha scritto Fachinetti sul social. Si tratta, appunto, della fito-tisanoreica. In cosa consiste?

E’ un regime alimentare ipoglicidico, normoproteico e ipocalorico, ed è studiato per nutrire il corpo in modo bilanciato e per garantire una notevole perdita di peso. Gianluca Mech, l’inventore, ha incorporato nell’approccio nutrizionale il prezioso supporto delle piante officinali, un elemento distintivo del metodo della tisanoreica.

Carolina Fachinetti e la sua dieta: come si tiene in forma?

Carolina Fachinetti, splendida 40enne e figlia della famosa attrice e showgirl romana Ornella Muti, di fama internazionale, è mamma di due figli, e ha rivelato sul suo account social Instagram la dieta fito-tisanoreica di Gianluca Mech che le ha fatto ritrovare la forma fisica. E insieme a lei sua madre Ornella Muti, 68 anni, ha seguito la stessa dieta.

La fito-tisanoreica nella fase di parziale squilibro come quella del dimagrimento, si avvale del supporto delle piante officinali, imprescindibile nel metodo Tisanoreica di Mech. Questo protocollo si pone come primo obiettivo la riduzione del peso corporeo e si basa sull’attivazione di una via metabolica definita chetosi.

Diversamente dalla classica dieta cheto, la dieta fito-tisanoreica usa specifiche piante, attingendo alla migliore e più antica sapienza erboristica.

La dieta prevede il consumo di diversi alimenti di marca Tisanoreica.

Poi gli estratti che vengono prescritti in varie fasi della giornata, dalla mattina alla sera. Tutte le pietanze incluse nella dieta contengono l’attivatore Tisanoreica, composto da un mix di 10 piante stimolanti del processo di dimagrimento, tra cui finocchio, carciofo, tarassaco, anice stellato e ananas, ed è personalizzata.