Cosmofarma 2026 a Bologna: lenti vitaminiche, soluzioni digitali e il futuro della farmacia

La prossima edizione di Cosmofarma Exhibition 2026 a BolognaFiere, in programma dall’8 al 10 maggio 2026, si presenta come un crocevia tra tradizione e innovazione. Il tema Regeneration/NewGeneration mette al centro il rinnovamento della professione e del mercato, con un programma che spazia dalla cosmetica alla tecnologia gestionale, passando per prodotti sanitari progettati per migliorare il benessere quotidiano.

In fiera convergono marchi e servizi pensati per la farmacia del futuro: dalle soluzioni per il banco ai dispositivi e ai prodotti consumer che valorizzano la consulenza del farmacista. Tra le novità attese emergono proposte che uniscono ricerca cosmetica, nutraceutica e digitalizzazione, offrendo spunti concreti per una farmacia sempre più orientata al paziente e alla performance.

Utilens: lenti a contatto con focus sull’idratazione

All’interno dello spazio espositivo sarà presente anche Utilens, il brand dedicato alle lenti a contatto sviluppato da Aurigane. La comunicazione del marchio è sintetizzata dallo slogan “Idratazione in un battito di ciglia”, pensato per sottolineare la facilità d’uso e l’impatto immediato sul comfort oculare. Le lenti giornaliere Utilens sono formulate per offrire un supporto quotidiano grazie a un mix di nutrienti e componenti idratanti.

Composizione e benefici principali

Le lenti Utilens integrano alcune sostanze chiave: la vitamina B6, che favorisce l’assorbimento del magnesio utile alla produzione lacrimale; la vitamina B12, che protegge l’epitelio corneale e accelera la riepitelializzazione dopo piccoli traumi; e la vitamina E, che contribuisce a ridurre congestione, prurito e gonfiore mantenendo l’efficacia del film lacrimale. A completare la formulazione c’è l’acido ialuronico, noto per la sua capacità di trattenere acqua e favorire l’idratazione dell’occhio, con ricadute anche sulla prevenzione dell’invecchiamento oculare.

Pharmaservice: strumenti digitali per la gestione della farmacia

In linea con il tema della rigenerazione, Pharmaservice porterà a Cosmofarma due soluzioni pensate per ridurre il carico operativo e qualificare il servizio: RFM Analisi Marketing Cliente e Verifica & Risolvi. Questi strumenti nascono dall’ascolto delle esigenze dei farmacisti e puntano a trasformare i dati in azioni concrete per migliorare efficienza, fidelizzazione e controllo gestionale.

RFM Analisi Marketing Cliente: conoscere per servire meglio

La soluzione RFM sfrutta la matrice (Recency, Frequency, Monetary) per profilare i clienti sulla base degli acquisti. Il sistema assegna un punteggio RFM e segmenta la clientela in categorie operative — dal cliente VIP al cliente perso — offrendo al farmacista una mappa immediata per modulare la consulenza al banco e progettare campagne mirate, programmi di fidelizzazione e comunicazioni personalizzate.

Verifica & Risolvi: controllo proattivo dei processi

Verifica & Risolvi è concepito come un assistente digitale per il monitoraggio continuo di vendite, ordini, magazzino e anagrafiche attraverso oltre 60 controlli automatici. Il sistema invia alert proattivi via e-mail, sintetizza la solidità gestionale in un indice di affidabilità operativa e offre controlli riservati per tutelare il titolare da errori o attività non autorizzate, adattandosi alle specificità di ogni realtà.

Trend di settore: cosmetica, nutraceutica e digitalizzazione

Tra i filoni più rilevanti di Cosmofarma 2026 spiccano la cosmetica e la nutraceutica, settori che continuano a generare valore nel canale farmacia. La skincare e i solari, in particolare, hanno sostenuto un mercato che nel 2026 ha superato i 2,2 miliardi di euro. Le sessioni dedicate offriranno dati di mercato, scenari di innovazione prodotto e riflessioni sul ruolo consulenziale del farmacista in ambito benessere.

Tecnologia, formazione e passaggio generazionale

La manifestazione rappresenta anche uno spazio di confronto su digitalizzazione e nuove organizzazioni di servizio: dall’impiego dell’Intelligenza artificiale alle piattaforme gestionali, fino alle sfide del passaggio generazionale nella professione. L’obiettivo è disegnare una farmacia che sappia coniugare competenze tradizionali e strumenti moderni, offrendo servizi sempre più integrati con il sistema sanitario territoriale.

Per chi opera in farmacia, Cosmofarma Exhibition 2026 sarà dunque un’opportunità per scoprire prodotti come le lenti Utilens e per testare soluzioni gestionali come quelle di Pharmaservice. Appuntamento a BolognaFiere dall’8 al 10 maggio 2026 per vedere dal vivo prodotti, demo e momenti di approfondimento pensati per il futuro della farmacia.