Cosmofarma Tour: Genova, Tappa Imperdibile per la Salute e il Benessere

Il Roadshow di Cosmofarma prosegue il suo percorso, approdando a Genova il 27 settembre per un incontro dedicato all’innovazione nel settore farmaceutico. Questa iniziativa ha l’obiettivo di ridurre il gap temporale tra le diverse edizioni della fiera, creando momenti di confronto e aggiornamento professionale sul territorio.

La tappa genovese, patrocinata da importanti enti quali l’Ordine dei Farmacisti della provincia, Federfarma e l’Università di Genova, rappresenta un’opportunità unica per approfondire temi attuali nel mondo della farmacia. Grazie a una social partnership con “Ilsocialmentefarmacista” e alla collaborazione con la Fondazione Francesca Rava, l’evento si propone di affrontare argomenti cruciali legati alla salute e al benessere della comunità.

Il convegno: Rigenerazione in farmacia

Il convegno intitolato “Rigenerazione in Farmacia tra Innovazione Tecnologica e Centralità della Persona” si concentrerà su tematiche essenziali per il futuro della professione. Tra i punti salienti ci saranno discussioni su telemedicina, intelligenza artificiale applicata ai servizi farmaceutici e il ruolo del welfare nella farmacia moderna.

Un confronto intergenerazionale

Un aspetto interessante dell’incontro sarà il confronto tra diverse generazioni di professionisti, permettendo di esplorare come le nuove tecnologie e le innovazioni possano essere integrate in un approccio comunicativo efficace. Questo scambio di idee sarà fondamentale per preparare i farmacisti a rispondere alle sfide attuali e future.

Dettagli dell’evento e programma

Il Roadshow di Cosmofarma si svolgerà presso il Grand Hotel Savoia di Genova, con inizio fissato per le 14:30. Gli ospiti saranno accolti con un welcome coffee e avranno l’opportunità di partecipare a un aperitivo di networking, favorendo così la creazione di nuove connessioni professionali.

Questo evento si preannuncia come un’importante occasione di aggiornamento e crescita per il settore farmaceutico. I partecipanti avranno l’opportunità di riflettere sulle competenze professionali necessarie per affrontare le sfide del presente e del futuro, nonché sul contributo delle farmacie come punti di riferimento per la salute e la prevenzione.

Un cambio di passo nel settore farmaceutico

In un contesto in continua evoluzione, l’importanza della formazione continua e del dialogo tra professionisti diventa sempre più evidente. L’evento di Genova non solo anticipa i temi che saranno trattati nella fiera di Cosmofarma dell’8-10 maggio 2026, ma sottolinea anche la necessità di un approccio rigenerativo nel campo della salute e del benessere.

In conclusione, il Roadshow di Cosmofarma a Genova rappresenta un’opportunità unica per tutti gli attori del settore farmaceutico, promuovendo un confronto aperto su innovazione e welfare. L’evento si propone di dare voce alle nuove generazioni e di incoraggiare una visione condivisa per il futuro della farmacia.