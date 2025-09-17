Cosmofarma Roadshow: Eventi Innovativi per Farmacie a Genova

Il Roadshow di Cosmofarma si prepara a fare tappa a Genova il 27 settembre, offrendo un’importante occasione di dialogo tra professionisti del settore farmaceutico e aziende. Questo evento itinerante è stato concepito per mantenere viva la connessione tra le edizioni della fiera Cosmofarma, creando spazi di confronto e aggiornamento continuo.

Il capoluogo ligure si appresta a ospitare un incontro significativo, patrocinato da importanti enti come l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Genova e Federfarma, insieme a partner sociali come “Ilsocialmentefarmacista” e la Fondazione Francesca Rava. L’evento non solo anticipa i temi che saranno trattati durante la fiera principale dell’8-10 maggio 2026, ma mira anche a riflettere su un argomento cruciale: la rigenerazione in farmacia.

Temi chiave del convegno

Il convegno, intitolato “Rigenerazione in Farmacia tra Innovazione Tecnologica e Centralità della Persona”, affronterà questioni di grande rilevanza. Le discussioni si concentreranno su argomenti come la telemedicina, l’uso dell’intelligenza artificiale nei servizi farmaceutici e l’importanza del welfare all’interno della farmacia. Sarà anche un’importante occasione per un confronto generazionale, con diversi esperti che condivideranno le loro esperienze e visioni.

Innovazione tecnologica e il futuro della farmacia

In un’epoca in cui la tecnologia avanza rapidamente, il ruolo del farmacista sta evolvendo. Le competenze richieste per affrontare le sfide moderne sono sempre più complesse e diversificate. Durante l’incontro, i partecipanti esploreranno come l’innovazione possa migliorare la qualità dei servizi offerti, posizionando la farmacia come un pilastro nella salute pubblica e nella prevenzione.

Dettagli dell’evento

Il Roadshow di Cosmofarma si svolgerà presso il Grand Hotel Savoia di Genova, a partire dalle ore 14:30. La giornata inizierà con un’accoglienza calorosa e un welcome coffee, seguita da un aperitivo di networking, dove i professionisti potranno incontrarsi e scambiare idee.

Prossimi appuntamenti e significato per i farmacisti

Questo evento rappresenta un’importante occasione di crescita e aggiornamento per i farmacisti, che possono trarre beneficio dalle interazioni con colleghi ed esperti del settore. La fiera Cosmofarma, in programma nel 2026, non è solo un evento, ma un’opportunità per esplorare le tendenze future e il ruolo della farmacia nella società moderna.

In conclusione, il Roadshow di Cosmofarma a Genova non è solo un incontro, ma un momento di riflessione e innovazione per il mondo farmaceutico, sottolineando l’importanza di un approccio collaborativo e proattivo nella professione.