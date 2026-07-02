Crescita record del mercato auto: elettriche e ibride dominano a giugno 2026

Il mercato automobilistico italiano continua a mostrare segnali positivi. A giugno 2026, le immatricolazioni hanno registrato un aumento del 10,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con un totale di 146.423 nuove auto. Questo trend positivo si riflette anche nel primo semestre del 2026, che chiude con una crescita del 9,6% rispetto al 2026, per un totale di 936.783 unità.

La crescita è trainata principalmente dalle auto elettriche e ibride, che stanno conquistando una quota sempre più significativa del mercato. Le vetture a benzina e diesel, invece, registrano un calo significativo, con una diminuzione del 15,3% e del 28,4% rispettivamente a giugno 2026.

Le auto elettriche e ibride in testa alle vendite

Le auto elettriche hanno registrato un aumento del 6,0% rispetto a giugno 2026, con una quota di mercato del 10,1%. Tra i marchi più performanti, spiccano Byd e Leapmotor che insieme rappresentano oltre il 36% delle immatricolazioni elettriche. Anche le ibride plug-in stanno guadagnando terreno, con una quota del 10,6% a giugno 2026, in aumento rispetto al 7,3% dello stesso mese dell’anno precedente.

Complessivamente, le vetture ricaricabili (full electric, ibride plug-in e range extender) hanno raggiunto una quota di mercato del 20,7%. Questo dato riflette una tendenza sempre più marcata verso l’adozione di tecnologie più sostenibili nel settore automobilistico.

Le ibride tradizionali mantengono la leadership

Le auto ibride non ricaricabili, che includono sia le mild che le full hybrid, hanno totalizzato 68.363 immatricolazioni a giugno 2026, rappresentando il 46,2% del mercato. Le full hybrid hanno una quota del 16%, mentre le mild hybrid arrivano al 30,1%. La Fiat Panda si conferma la più venduta tra le ibride, con 8.253 immatricolazioni, seguita dalla Toyota Yaris Cross e dalla Toyota Yaris.

Le ibride plug-in in crescita

Le ibride plug-in (PHEV) hanno registrato 15.723 immatricolazioni a giugno 2026, con una quota del 10,6%. Il BYD Atto 2 è stato il modello più venduto, con 3.637 unità, seguito dalla Volkswagen Tiguan e dalla BYD Seal U. Questo segmento è in forte crescita, con una quota cumulata del 9% nel primo semestre del 2026, rispetto al 7,3% dello stesso periodo del 2026.

Le auto più vendute a giugno 2026

La classifica delle dieci auto più vendute a giugno 2026 riflette la tendenza verso le vetture ibride e elettriche. La Fiat Panda è in testa, seguita dalla Toyota Yaris Cross e dalla Toyota Yaris. Tra i modelli ibridi plug-in, il BYD Atto 2 si distingue per le sue prestazioni.

Questi dati confermano una tendenza sempre più chiara: il futuro del mercato auto italiano è sempre più elettrico e ibrido. Le case automobilistiche stanno investendo pesantemente in queste tecnologie, e i consumatori rispondono positivamente, con un aumento delle vendite e una quota di mercato in costante crescita.