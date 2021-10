La combinazione di curcuma e miele è ideale per migliorare la salute dell’organismo e per questo in molti consumano questi due prodotti insieme. Le proprietà terapeutiche di questi prodotti sono straordinarie e per questo sono considerati un vero e proprio antibiotico naturale.

Curcuma e miele contro i disturbi di stagione

La curcuma e il miele sono davvero eccellenti per contrastare i dusturbi della stagione invernale. Questi due prodotti naturali, se utilizzati insieme, sono infatti capaci di prevenire e di curare problemi vari come raffreddore, tosse, male alla gola e febbre.

I benefici di curcuma e miele

Curcuma e miele, utilizzati insieme, risultano essere un ottimo antibiotico naturale e per questo il loro impiego è utile soprattutto nel periodo invernale.

Questo rimedio è eccellente per contrastare problemi come il mal di gola: in questo caso consigliamo di usare un miele di eucalipto.

Per dire addio alla tosse invece è bene scegliere un miele balsamico come quello di abete. In caso di tosse secca suggeriamo invece un miele di agrumi che possiede qualità sedative.

In caso di febbre suggeriamo di optare per il miele di tiglio che risulta essere un ottimo antisettico. Per contrastare raffreddore e sinusite invece scegliere un miele di timo che possiede proprietà decongestionanti.

Curcuma e miele: come preparare l’antibiotico naturale

Preparare un antibiotico naturale con curcuma e miele è davvero molto semplice. Per farlo basta mescolare 100 gr di miele liquido e 1 cucchiaio di curcuma in polvere. Amalgamate i due ingredienti fino a quando la polvere di curcuma non sarà completamente mescolata al miele.

Utilizzate questo prodotto facendo sciogliere un cucchiaino di questo preparato in una tazza di latte (meglio vegetale) caldo ma non bollente. Per avere il massimo dei benefici, prima di bere la tazza di latte spolverate anche un po’ di cannella e un po’ di pepe nero macinato sul momento.