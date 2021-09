Decotto di alloro: benefici per la pressione

L’alloro è una pianta molto apprezzata in cucina per via del suo sapore unico, ma in realtà è ottima anche per via dei suoi grandi benefici per la salute. Questa pianta mediterranea infatti è in grado di regolare la pressione sanguigna in modo naturale e di conseguenza ne consigliamo di bere regolarmente il decotto di alloro.

Decotto di alloro per la pressione

L’alloro è un ottimo rimedio naturale per far abbassare la pressione sanguigna. Questo beneficio deriva soprattutto dalla grande quantità di potassio che contiene in quanto è proprio questa sostanza che mantiene sotto controllo la pressione del sangue e anche la frequenza cardiaca.

Mangiare alloro regolarmente quindi aiuta in maniera importante l’organismo, ma in realtà per avere questi benefici non è necessario per forza mangiarne le foglie.

Questo è molto importante in quanto il sapore delle foglie masticate crude è davvero pessimo. Il decotto di alloro è infatti uno dei migliori dei modi per stare meglio e per regolare la pressione in maniera naturale.

Come realizzare il decotto di alloro

Realizzare il decotto di alloro non è complesso, infatti servono semplicemente 10 foglie di alloro e un po’ di acqua.

La prima cosa da fare consiste nel lavare le foglie di alloro.

Successivamente è necessario mettere un po’ di acqua sul fornello e aggiungere poi le foglie di alloro. Se preferite potete anche utilizzare le bacche, ma le foglie sono quelle che permettono di ottenere un risultato migliore.

Per rendere il sapore ancora migliore vi suggeriamo di aggiungere della buccia di arancia, di mandarino e di limone. Questi ingredienti infatti permettono di ottenere un sapore ancora più delizioso.

Dopo aver filtrato il tutto, versate la bevanda in una tazza e aggiungete un po’ di miele per addolcire la preparazione.

Bevete il decotto ancora caldo.

Quando bere il decotto di alloro

Per ottenere il massimo dei benefici, bevete il decotto di alloro circa due volte al giorno. In particolare bevete questo decotto al mattino e magari anche la sera.