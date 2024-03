Lo sapevate che c’è un momento “migliore” per indossare il deodorante sulle ascelle? Ma quando metterlo allora? Ecco quando e come metterlo.

Deodorante, quando metterlo? Il momento migliore

Tutto sul deodorante: il più comune oggetto per l’igiene personale, e per far odorare le ascelle, si può mettere anche tutti i giorni, non c’è un divieto in questo senso. Non esiste una regola sulla frequenza di utilizzo del deodorante! Alcuni prodotti hanno una durata che può arrivare a coprire fino a 48 ore, ma molto dipende anche dalle proprie abitudini e dalla sensazione di fresco e pulito che si desidera sulla pelle. Sicuramente, leggere bene l’etichetta ci aiuterà a scoprire la frequenza consigliata per usare al meglio il nostro deodorante.

Il consiglio è di metterlo sempre dopo la doccia, perché la pelle del corpo deve essere pulita e idratata permette agli ingredienti del deodorante di svolgere la loro funzione di freschezza. Ecco perché usarlo nuovamente nell’arco della giornata, senza un’igiene preventiva, non ci servirà allo scopo. Al bisogno, utilizziamo una salvietta umidificata per pulire la zona e poi procediamo nuovamente con l’applicazione del deodorante. Ma quando sarebbe meglio metterlo, quando è il momento migliore?

Mattina o sera? Probabilmente molti hanno tra le abitudini mattutine quella di applicare uno strato di deodorante sotto le ascelle, ma questa consuetudine è sorprendentemente scorretta. Infatti, il momento migliore per mettere il deodorante è la sera, appena prima di dormire, poiché così facendo il prodotto ha la possibilità di penetrare nei pori, durare più a lungo e agire in profondità limitando sudorazione e la produzione di cattivi odori durante la giornata successiva. Al mattino, infatti, si è più soggetti a stress e ipersudorazione e il deodorante rischierebbe di essere eliminato dalla pelle poco tempo dopo l’applicazione, perdendo parte della sua efficacia.

Altro consiglio sull’applicazione del deodorante: non serve applicarlo più volte al giorno. Bisogna metterlo al momento giusto: meglio la sera come visto, o dopo la doccia di mattina. Non usarlo di nuovo durante l’arco della giornata, non serve a nulla. Per gli antitraspiranti, invece, è bene usarli prima di andare a dormire. Ma che differenza c’è tra i deodoranti e gli antitraspiranti? I deodoranti mascherano l’odore di traspirazione e riducono i batteri che si creano nelle ascelle, mentre gli antitraspiranti, in più, hanno la funzione di ridurre la traspirazione.

Deodorante, quando metterlo? Consigli

Il deodorante tipico dell’igiene personale, applicato di solito dopo essersi lavati di prima mattina, in realtà ha un mondo di cui si conosce poco, se non si è esperti. Ecco alcuni consigli sull’applicazione del deodorante, ad esempio meno si mette, meglio è: abbondare col deodorante può avere l’effetto opposto a quello desiderato. Quando invece troviamo il giusto ‘quanto basta’, il deodorante potrà esprimere tutta la forza delle sue caratteristiche specifiche e ci garantirà di vivere la nostra giornata in piena sicurezza.

Soprattutto, se a fine giornata non ti senti freschissima, non spruzzare il profumo sulla zona da cui senti provenire il cattivo odore: scatenerebbe l’effetto contrario, creando quella puzza insopportabile di deodorante misto a sudore. Come applicare il deodorante nel modo corretto?

Pelle asciutta e pulita: dopo la doccia e dopo l’applicazione della crema corpo idratante, in questo ordine, arriva il momento del deodorante. Asciughiamoci a fondo e tamponiamo con una salvietta di carta le zone dove si è applicata l’eventuale crema, prima di utilizzare il deodorante che sia spray, vapo, stick oppure roll-on. Ecco gli errori da non fare, invece.

Mai riapplicare il deodorante senza prima aver lavato le ascelle: riapplicare il deodorante nel tentativo di coprire cattivi odori non è mai una buona idea, poiché si finirebbe solo per peggiorare la situazione. In questi casi, lavare le ascelle e dopo rimettere il deodorante è l’unico modo efficace per essere davvero più freschi e sentirci nuovamente a nostro agio.

Infine è importante scegliere deodorante e antitraspirante, non sono la stessa cosa. Il primo svolge un’azione antibatterica che contrasta il cattivo odore, mentre il secondo chiude i pori bloccando la produzione di sudore.