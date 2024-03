Eleonora Abbagnato, ballerina e attrice italiana, nonché direttrice del corpo di ballo e in parte della scuola del Teatro dell’Opera di Roma, si mostra sempre splendente. Ecco la sua skincare routine.

La skincare routine di Eleonora Abbagnato

Eleonora Abbagnato ex ballerina e attrice italiana di Palermo, dal 2015 è direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, e dal 2022, dirige ad interim la scuola di ballo. Icona della danza classica e volto noto della televisione, a 45 anni si tiene sempre più in forma come mostra in ogni occasione. La Abbagnato vive a Roma con il marito Federico Balzaretti, ex calciatore ora dirigente sportivo del Vicenza e i due figli: dopo 28 anni di carriera all’Opéra di Parigi si è ritirata a 42 anni ed è tornata in Italia dove dirige il Corpo di ballo dell’Opera di Roma.

Scelta a soli 11 anni da Roland Petit per essere “Aurora bambina” nella sua versione de La Bella addormentata nel bosco, Eleonora continua la sua formazione al Centro di Danza Rosella Hightower a Cannes (1991) ed entra l’anno seguente alla Scuola di Danza dell’Opéra di Parigi. Qui frequenta i suoi corsi, partecipa alle tournée e agli spettacoli interpretando coreografie di Jiri Kylian, Rudolf Nureyev, Roland Petit solo per ricordarne alcuni.

Ma la Abbagnato non è solo un’Étoile, stella della danza e del teatro, ma si è cimentata anche in televisione come co-conduttrice del Festival di Sanremo e nel film 7 e l’8 di Ficarra e Picone. Il 31 dicembre 2009 Eleonora corona anche un altro grande sogno: ballare in occasione del Concerto di Capodanno a Vienna, trasmesso in mondovisione, con i costumi disegnati appositamente per lei da Valentino.

Sempre in formissima, fisico snello e muscoloso, viso etereo proprio come ci si immagina una stella del teatro parigino, la Abbagnato a 45 anni dedica molta cura alla sua pelle. Volto contemporaneo del mondo del balletto classico ed emblema dell’eleganza e raffinatezza, racconta come si prende cura della sua pelle. Quando appare disidratata perché prende molti aerei, Eleonora utilizza siero e crema idratante la mattina, crema nutriente la sera e contorno occhi prima del trucco, poi cerco di riapplicare la crema ogni volta che posso.

Appena ha tempo infatti riapplica la crema ad esempio mentre è sul treno o in aereo, prima del trucco di scena, appena uscita dalla doccia. “Se c’è una cosa di cui davvero sono maniaca è l’idratazione”.

A cosa non può rinunciare nel suo beauty case? Il mascara. “Sono molto chiara e mi aiuta a dare velocemente intensità allo sguardo”. Altra passione di make up dell’ex ballerina è l’effetto glossy sulle labbra, che hanno già un buon volume naturale. L’Etoile ama la sensazione di nutrimento, di coccola e di labbra lucide e piene.

Eleonora Abbagnato e la skincare routine: beauty secrets

Eleonora Abbagnato è una certezza nel mondo della danza e dello spettacolo teatrale. Icona di eleganza e raffinatezza, mamma di due figli e direttrice da quasi dieci anni ormai del Teatro dell’Opera di Roma, ha detto addio da qualche anno alla sua carriera da Étoile al Ballet de l’Opéra de Paris, per dedicarsi a quella da direttrice di ballo a teatro. A 45 anni Eleonora appare sempre in forma smagliante, non solo fisicamente ma anche con una pelle levigata, carnagione molto chiara e tratti fini, nessuno penserebbe che in realtà è palermitana.

L’ex Étoile ha rivelato alcuni dei suoi segreti di bellezza per una pelle sempre al top, senza imperfezioni quanto possibile. Per una pelle così chiara come la sua, Eleonora cerca di ritagliarsi sempre del tempo per sé nonostante i mille impegni. “Ho imparato ad ottimizzare i tempi e l’importanza di essere multi-tasking”. Un’abitudine di bellezza assolutamente personale è applicare la maschera in tessuto mentre è sotto la doccia.

Nella sua skincare per prima cosa deterge il viso, poi indossa una maschera in foglio, e va sotto la doccia direttamente con la maschera appoggiata sul viso, così in 10 minuti si concede il trattamento. Una forma di spa fatta in casa. Poi prosegue idratando di continuo la pelle, come detto, una delle sue “ossessioni” anche più volte al giorno, soprattutto quando è in aereo e prima e dopo l’applicazione del trucco di scena. Sceglie di solito texture in crema-gel perché sono facili da assorbire e donano una piacevolissima sensazione di freschezza.

Un’altra abitudine a cui non rinuncia nonostante la sua giornata frenetica tra ore in teatro e poi altri mille impegni e progetti, di sera è il suo momento di relax e di coccole per se stessa con una doccia rigenerante, a base di detergenti in olio, nutrienti, delicati e multitasking.