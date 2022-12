Dermatite seborroica viso: i migliori rimedi naturali

La dermatite seborroica può essere molto fastidiosa, non solo a livello fisico ma anche estetico. Si tratta di una particolare dermatite infiammatoria della pelle, che può colpire anche le zone del viso. Ecco in questo articolo i migliori rimedi naturali per guarire.

Dermatite seborroica viso: i rimedi naturali

La dermatite seborroica è una malattia della pelle che può presentarsi nei primi sei mesi di vita e scomparire spontaneamente (la crosta lattea) e che purtroppo può ricomparire durante la pubertà. I sintomi della dermatite seborroica sono arrossamento della cute, prurito e desquamazione della pelle. Ecco, nelle zone del viso, i migliori rimedi naturali per la cura della dermatite seborroica.

Per controllare la dermatite seborroica si può trattare la pelle del viso con ingredienti naturali sebo regolatori come la cera di jojoba o l’olio di nocciola a cui aggiungere di olio essenziale di lavanda e di Tea tree (una goccia di ognuno per ogni cucchiaio di olio): questa miscela è utile ad esempio per la pulizia del viso.

Con questo rimedio naturale è possibile lenire il prurito, eliminare l’arrossamento e la presenza di squame.

Olio di iperico: è impiegato per le sue proprietà cicatrizzanti ed emollienti, capaci di stimolare la rigenerazione cellulare in caso lesioni della pelle, psoriasi, secchezza della cute del viso e del corpo, invecchiamento cutaneo, piaghe da decubito, smagliature, cicatrici, e segni provocati dall’acne.

Echinacea: è la pianta immunostimolante per eccellenza. Rinforza le difese immunitarie stimolando la risposta della pelle agli attacchi di infezioni fungine (come nel caso della dermatite seborroica quando è provocata dalla Malassezia) virali e batteriche.

In questo caso associando il tea tree oil si usufruisce anche dell’azione antibiotica di quest’olio essenziale. Anche il tea tree oil protegge la cute dagli attacchi fungini, batterici e microbici, coadiuvando le nostre naturali difese della pelle, grazie alla sua potente azione antibiotica ad ampissimo spettro.

Dermatite seborroica per uso interno

La dermatite seborroica che colpisce il viso può essere curata anche con rimedi naturali per uso interno. Ecco alcuni rimedi.

Olio di borragine: sotto forma di perle, viene impiegato con successo insieme all’olio di semi di lino, per tutte le problematiche della pelle. L’acido alfa linoleico contenuto in queste piante, migliora sensibilmente l’ossigenazione e la respirazione delle cellule, lubrifica i vasi sanguigni e tutti i tessuti del corpo migliorandone la permeabilità.

Crab apple: per quanto riguarda le forme di dermatite seborroica identificabili come disturbo psicosomatico, una volta diagnosticata la patologia è possibile impedirne il peggioramento tramite Fiori di Bach. Crab Apple, infatti, è il rimedio floreale messo a punto da Edward Bach per tutti i problemi di pelle di origine psicosomatica.