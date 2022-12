Dermatite seborroica capelli: rimedi naturali contro il prurito

La dermatite seborroica può colpire anche il cuoio capelluto. Ecco alcuni rimedi naturali contro il prurito causato della cute. Vediamoli in questo articolo.

Dermatite seborroica sui capelli: rimedi naturali

La dermatite seborroica è una malattia della pelle che colpisce frequentemente il cuoio capelluto, causando arrossamenti e forfora.

Vediamo quali sono i rimedi naturali per combatterla.

I rimedi naturali più efficaci a questo scopo sono i prodotti ricavati da lavanda, melaleuca, salvia e ortica che agiscono contro le cause della dermatite seborroica. Ecco alcuni rimedi.

Shampoo con oli essenziali

Il modo più semplice per avere a portata di mano uno shampoo utile contro la dermatite seborroica è quello di aggiungere 2 gocce di olio essenziale di lavanda e 3 gocce di olio essenziale di tea tree ogni 100 millilitri di shampoo eco-bio delicato: aggiungete le gocce di olio essenziale direttamente nel flacone dello shampoo e agitate per amalgamare.

Prima dello shampoo può essere d’aiuto frizionare sul cuoio capelluto con 2 cucchiai di idrolato di salvia, da lasciare in posa per almeno dieci minuti per poi procedere con il lavaggio.

Impacchi per capelli

È possibile anche effettuare impacchi con argilla verde, idrolato di salvia, due gocce di olio essenziale di lavanda e due gocce di olio essenziale di tea tree: mescolando tra loro questi semplici ingredienti si ottiene una maschera da applicare sul cuoio capelluto per alleviare tutti i sintomi della dermatite seborroica.

Usare prodotti in grado di svolgere sia una azione antimicotica (contrastando la crescita della Malassezia furfur che è tra i fattori scatenanti l’eccesso di sebo) che antinfiammatoria, contribuendo a sedare sintomi e cause correlate agli stati irritativi. Per contrastare la dermatite seborroica vanno utilizzati prodotti detergenti, lenitivi ed emollienti privi di sostanze irritanti e aggressive come parabeni, SLES, SLS, PEG, PPG, coloranti, alcool, derivati del petrolio e della formaldeide, olii di silicone e conservanti artificiali.

Questi prodotti inoltre devono essere testati per il Nichel e formulati per favorire il ripristino del mantello idrolipidico in gradi di proteggere la cute dall’aggressione degli agenti esterni.