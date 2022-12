Nordic Walking: cos’è, benefici e per chi è indicato

Vediamo in questo articolo il Nordic Walking, di cosa si tratta, tutti i benefici di questa attività sportiva e per chi è indicato. Negli ultimi anni, infatti, il Nordic Walking è sempre più conosciuto. Ecco di cosa stiamo parlando.

Nordic Walking: cos’è e i benefici di questa speciale camminata

Nato nei paesi nordici come mezzo per spostarsi negli ultimi anni è diventata una disciplina sportiva. Il Nordic Walking è uno sport completo che attiva tutta la muscolatura del corpo. Si tratta di una disciplina sportiva da praticare all’aperto che contribuisce non solo a migliorare il proprio tono muscolare, ma anche a ossigenare i tessuti, a mantenere in salute l’apparato cardio circolatorio e a ottimizzare l’equilibrio psichico.

Si pratica come una normale camminata, ma in più si usano degli appositi bastoncini e si muovono braccia e gambe in modo alternato, mantenendo un apposito ritmo di allenamento.

Ecco tutti i benefici del Nordic Walking, molto più di una semplice camminata. Si arriva a consumare più energia rispetto alla passeggiata, si verifica un significativo aumento della frequenza cardiaca e anche del consumo di ossigeno. Ovviamente anche le calorie consumate sono di più.

Per prima cosa aiuta a tonificare la muscolatura non solo delle gambe, ma di tutto il corpo perché è necessario mantenere una specifica postura. Inoltre è utile per rafforzare le articolazione del ginocchio, migliorare il sistema respiratorio e cardiocircolatorio, bruciare calorie in eccesso e ossigenare tutto l’organismo.

In definitiva si può affermare che il Nordic Walking è un toccasana per il corpo, ma anche per la mente perché permette di allentare le tensioni, liberandosi dallo stress.

Per chi è indicato il Nordic Walking

Il Nordic Walking è indicata soprattutto come attività fisica per le persone in sovrappeso o con problemi alle ginocchia e articolazioni. E’ utilizzata anche come allenamento pre-sciistico. Ma non solo.

Per le sue caratteristiche, rivelate prima, il Nordic Walking può essere praticato da tutti ed è anche per questo, forse, che ha incontrato così tanto favore in tutto il mondo.

Naturalmente, come tutti gli sport, ci sono precise regole da seguire affinché si possano ottenere tutti i benefici e questo riguarda anche l’abbigliamento e l’attrezzatura da usare.