Conciliare dieta e pasti fuori casa non è una cosa molto semplice e pratica per chi è sempre in giro. Scopriamo cosa mangiare nella dieta da 1300 calorie senza ingrassare.

La dieta da 1300 calorie per chi mangia sempre fuori casa

Quando si mangia fuori casa molti scelgono di pranzare al ristorante, alla mensa o al bar. In quest’ultimo caso spesso si finisce per scegliere qualcosa di pratico e veloce come il classico panino.

Spesso però a forza di consumare i panini si finisce per prendere peso, nutrendosi anche in maniera poco sana. Tutto sta a saper preparare dei panini che non facciano ingrassare, scegliendo il pane giusto e gli alimenti da inserire all’interno, così come non meno importante controllando le quantità.

E se non vogliamo rinunciare alla bontà di questo alimento, ecco una dieta da circa 1200 o 1300 calorie per dimagrire circa un chilo o due alla settimana. Ecco tutti i segreti per perdere peso con la dieta da 1300 calorie.

Intanto giornalmente dovremo fare una colazione sana e a base di cibi leggeri, inserendo il giusto quantitativo di proteine e carboidrati, a questo proposito possiamo consumare una tazza di latte parzialmente scremato con 2 fette biscottate e un cucchiaino di marmellata senza zuccheri.

Oppure uno yogurt bianco magro con una manciata di cereali. Infine possiamo bere del tè o del caffè senza zucchero.

Come spuntino di metà mattina la scelta dovrà ricadere su un frutto fresco di stagione o su uno yogurt magro se non lo abbiamo già consumato a colazione.

A merenda possiamo optare per un frullato di frutta fresca senza zuccheri oppure per una manciata di frutta secca. Bene anche lo yogurt se ancora non lo abbiamo consumato.

Questo schema è valido per tutte le giornate. Il sabato e la domenica si potrà optare per alimenti sani e leggeri, come un piatto di pasta integrale condito con le verdure, o un’insalata di riso e di farro.

Cosa mangiare fuori casa: dieta da 1300 calorie

Come anticipato sono molte le persone che a causa del lavoro e della vita frenetica, trascorrono tutto il giorno fuori casa. Ecco perché è indicata un tipo di dieta sana ma semplice da 1300 calorie, per le donne. Per gli uomini basta raddoppiare. Cosa mangiare fuori casa? Dalla colazione alla cena.

Colazione da 300/350 calorie massimo.

Colazione (al bar): caffè o tè senza zucchero, un bicchiere di latte scremato (200 ml), un cornetto vuoto.

Colazione veloce (a casa): caffè o tè senza zucchero, un pacco di pavesini, uno yogurt total fage 0% di grassi, un frutto a pezzi come 1 kiwi, mezza banana, 10 ciliegie, due fette di melone.

Pranzo e cena da 300/400 calorie

1 trancio di pizza margherita + insalata mista con un cucchiaino di olio o al posto dell’insalata: un centrifugato di sedano o finocchio, cetriolo, limone e zenzero.

Oppure 6 porzioni di sashimi + 1 zuppa di miso + insalata mista con un cucchiaino di olio

Oppure 60 gr di pane integrale con 100 gr di tonno al naturale (due scatolette piccole, sgocciolate), rucola, 1 pomodoro a fette e un cucchiaino di pesto/olio. Al posto del tonno: 70 gr bresaola.

Oppure una porzione di pollo alle mandorle o di gamberetti con funghi e bamboo o tofu saltato (non fritto), con verdure + insalata mista con un cucchiaino di olio

Oppure un cono gelato artigianale senza panna + un centrifugato di sedano o finocchio, cetriolo, limone e zenzero.

E ancora: insalata di fagioli con 240 gr di fagioli di spagna, sedano a fettine, un uovo, una manciata di prezzemolo, 100 gr di carota grattugiata, un cucchiaino di olio.

Oppure prosciutto crudo sgrassato (100 gr) con 3 fette di melone cantalupo

Infine un piatto di frittura di pesce + una insalata mista o verdure grigliate (senza olio, solo aceto), oppure una grigliata mista di pesce + insalata verde con un cucchiaio di olio.

Spuntini due a scelta durante il giorno

Snack: 100 gr di frutta acidula a scelta (pompelmo, mandarini, kiwi, frutti rossi) o una fetta di anguria o due di melone (sottili)

Snack 2: 125 gr yogurt magro al naturale con un cucchiaino di miele

Snack 3: un cubetto (10 gr massimo) di cioccolato extra fondente.