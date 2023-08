Per chi soffre di insonnia, tra i rimedi e consigli, viene spesso dato l’olio CBD. Nonostante però la super popolarità dell’olio di CBD (cannabidiolo), in moltissimi si chiedono come utilizzarlo. Ecco quante gocce bisogna assumere per dormire bene.

Come usare l’olio CBD per dormire: quante gocce bisogna assumere?

Il CBD è famoso soprattutto negli ultimi anni per avere delle qualità antiossidanti, antinfiammatorie, antidepressive, antipsicotiche e permette di essere un’arma in più per contrastare situazioni di dolore cronico e patologico.

Alcune delle condizioni in cui il CBD può essere di supporto sono: malattie autoimmuni, condizioni neurologiche, sindrome metabolica, disturbi intestinali, malattie della pelle, disfunzioni cardiovascolari.

Per beneficiare al meglio del CBD, quindi, è necessario individuare la dose ottimale, anche in base alla durata desiderata dei suoi effetti. Il CBD può essere assunto secondo modalità differenti: ad esempio, l’olio di CBD può essere inserito nel proprio organismo attraverso delle gocce.

In base alla concentrazione di CBD, la durata degli effetti di questa sostanza può variare, a partire da 4 ore, mentre il tempo di attivazione è più lento, di circa 90 minuti.

Dare delle raccomandazioni universali per quanto riguarda il dosaggio dell’olio di CBD e l’utilizzo di questo prodotto è davvero complicato. Infatti, ci sono una serie di fattori che influiscono sulla quantità ideale da assumere, come, ad esempio, peso, stile di vita, metabolismo e tanto altro.

Inoltre, è importante che tu sappia che il dosaggio può essere determinato anche in base alle esigenze personali: nel caso di alcune malattie rare, si può anche arrivare a quello che viene definito “macrodosaggio” di CBD. Ecco come orientarsi:

Microdosaggio: da 1 a 20 mg/giorno, consigliato per stress, disturbi del sonno, per un maggiore benessere ed equilibrio;

Dosaggio standard: da 10 a 100 mg/giorno, perfetto per disturbi forti;

Macrodosaggio: da 50 a 800 mg/giorno, per disturbi molto forti;

In ogni caso è bene tenere a mente che un dosaggio efficace varia da un minimo di pochi milligrammi, fino ad un grammo o più. E’ meglio iniziare sempre con poche gocce di olio di CBD, assumendolo in modo costante per un determinato periodo di tempo.

Inoltre, il modo migliore per utilizzare una sostanza come il CBD e i prodotti che lo contengono è quello di aumentare gradualmente la dose finché non si arriva ai risultati desiderati.

Dormire bene: quante gocce di olio CBD assumere

Come detto, il CBD favorisce il sonno con sogni più intensi e può ridurre gli incubi. Ciò è particolarmente importante per le persone con un disturbo da stress post-traumatico.

In caso di difficoltà ad addormentarsi che vanno insieme con ansia e tensione, il CBD può avere effetti positivi sul sonno. Qual è la dose consigliata per dormire bene? Si consiglia di assumere 4 gocce di olio CBD a spettro completo circa 1 ora prima di andare a letto.

E’ importante sapere che il CBD è un rimedio naturale per affrontare i disturbi del sonno – senza il pericolo di dipendenza. La sostanza vegetale della pianta di canapa è stata utilizzata a lungo nella medicina naturale tradizionale per migliorare la qualità del sonno.

L’obiettivo non è solo quello di migliorare la qualità del sonno, ma anche di prolungare il tempo totale di sonno e di ridurre il tempo necessario per addormentarsi. Gli Oli CBD a spettro completo con il loro spettro naturale di sostanze vegetali possono avere buoni risultati.