Andy Murray, tennista britannico, 36 anni di Glasgow, ha rivelato che potrebbe ritirarsi a breve. Considerato uno dei tennisti più forti della sua generazione, Andy segue una dieta da 6000 calorie. Ecco cosa mangia l’atleta.

La dieta da 6000 calorie di Andy Murray

Andy Murray, 3 volte campione Slam di tennis, 36 anni di Glasgow nel Regno Unito, è considerato da molti il quarto componente aggiunto dei “Big 3”. Ma il fenomeno britannico soprattutto nelle ultime competizioni sembra ormai esser veramente stanco, non tanto del tennis quanto più del proprio livello. Infatti Murray ha detto che potrebbe ritirarsi a breve, a fine stagione, e sembra una decisione definitiva.

Il suo 2023 iniziò come meglio non poteva, con partite miracolose e rimonte impossibili, punti persi trasformati in vittoria. Al contrario, la stagione 2024 ha avuto inizio con rovinose sconfitte ai primi turni. Già dopo le ultime deludenti sfide, il britannico aveva parlato del ritiro come una possibilità non troppo lontana, ormai una certezza di questa sua stagione. 191 cm per un peso di circa 82 kg, Murray è considerato uno dei più forti della sua generazione.

Il 2013 è stato l’anno del suo trionfo quando ha sconfitto Djokovic a Wimbledon, 2 medaglie d’oro olimpiche. Murray è fratello minore del doppista Jamie anche lui capace di arrivare al numero uno del mondo, nella classifica di doppio. Nel corso della sua carriera Murray ha trasformato il suo fisico, da magro a molto muscoloso.

Per avere un fisico tonico, Murray doveva mangiare 6.000 calorie al giorno a causa del suo estenuante regime di esercizi. Faceva sei pasti al giorno per mantenere alti i livelli di energia e inizia con un frullato proteico, seguito da un bagel e uno yogurt. L’atleta assumeva parecchi frullati, “banana, lampone, yogurt, un po’ di succo d’arancia, ora invece aggiunge cavoli e spinaci”. Per il resto dei pasti doveva attenersi ad un mix di proteine ​​come carne rossa e pesce con abbondanza di carboidrati complessi come pasta, riso e verdure in foglia.

Gli alimenti trasformati e lo zucchero sono un no per Murray. Il campione del tennis mangerà sempre entro mezz’ora dalla fine di una partita. In questo modo i suoi muscoli non iniziano a deteriorarsi, perché ha pochissimo grasso corporeo, se non mangia velocemente il suo sistema inizierà invece a bruciare i muscoli. L’atleta inoltre si astiene dall’alcool e beve più di sei litri di acqua al giorno.

Andy Murray è uno dei tennisti britannici più forti della sua generazione, a 36 anni ha annunciato e parlato più volte di un possibile ritiro. Nel corso di 19 anni di carriera nel tour, il successo di Murray è stato definito dalla sua grinta, lotta e spietatezza nei momenti che contavano davvero. I suoi ultimi mesi, però, sono stati segnati dall’assenza di tale forza mentale. Anche dopo tanti anni nel tour e con quattro figli a casa, Murray ha messo così tanto nel suo gioco. A questo punto della sua carriera, questo potrebbe essere il suo limite.

Ma come si tiene in forma il tennista, tra i migliori in assoluto? Murray dice che la sua dieta arrivava a 6000 calorie al giorno,ma da quando ha ridotto cibi come bagel e yogurt si sente più in forma, dorme meglio e si riprende più rapidamente dopo le partite. “Dopo dieci ore di sonno ero ancora stanco la mattina. Ora dormo otto e mi sento completamente fresco”, dice Andy. Il regime di Murray è basato su un sistema a semaforo: i cibi “rossi” includono cereali, bagel e yogurt; “giallo” comprende carni rosse e pasta senza glutine; mentre gli alimenti “verdi” contengono pesce, riso e verdure a foglia.

Murray ha trasformato la forma del suo corpo nel corso della sua carriera tennistica, con la sua precedente dieta per la costruzione muscolare che si dice includesse 6.000 calorie al giorno, inclusi molti carboidrati, proteine ​​e fino a 50 pezzi di sushi dopo una partita. Quella dieta, che includeva bagel con burro di arachidi per colazione, soprannominata da Murray “la colazione dei campioni”, era vista da alcuni come un ostacolo. Ora con questa dieta oggi si sente meglio.