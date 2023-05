Alessandra Ambrosio, supermodella di origine brasiliana, è divenuta famosa per essere stata dal 2004 al 2017 una degli “angeli” di Victoria’s Secret. Oggi la Ambrosio ha 42 anni e due figli ma la sua forma fisica è soltanto migliorata col tempo. Ecco cosa mangia.

La dieta di Alessandra Ambrosio: come si mantiene in forma la modella

Alessandra Ambrosio è nata in un piccolo centro nel sud del Brasile, a Erechim l’11 aprile del 1981 da genitori brasiliani ma di origini europee: il padre, infatti, è di origini italiane mentre la madre ha radici polacche. Grazie al brand di intimo Victoria’s Secret, in voga nei primi anni Duemila, Alessandra ha conosciuto il successo internazionale.

Giovanissima conosce e si innamora di Jamie Mazur noto imprenditore multimilionario di origini californiane. La coppia si è sposata nel 2008 e l’amore tra i due è stato coronato dalla nascita di due figli, la prima nel 2008, e nel 2012 il secondo figlio.

Il successo di Alessandra Ambrosio dipende principalmente dal suo fisico mozzafiato, merito di esercizi, allenamenti e di un corretto regime alimentare. Tuttavia, in un’intervista, la modella ha detto di essere molto golosa e di non riuscire mai a rinunciare al gelato.

La supermodella brasiliana ha confessato che preferisce dedicarsi qualche ora in più in palestra piuttosto che rinunciare al cibo. La mattina, in particolare, Alessandra Ambrosio ama fare colazione con uova, bacon, frutta e caffè.

A pranzo la sua dieta consiste nel mangiare carne e verdura o riso e legumi. Lo spuntino, immancabile, si basa su caffè e mandorle. Infine, a cena, la Ambrosio ha dichiarato di mangiare spesso sushi oppure ostriche, caviale e funghi.

Alessandra, infatti, non rinuncia a nulla. “Non elimino nessun alimento e macronutriente. Mi piace la moderazione, quindi se voglio un po’ di cioccolato fondente in aereo o un cocktail con gli amici nel fine settimana, lo prendo. Infatti quasi tutte le sere bevo un bicchiere di vino rosso a cena, e due o tre volte alla settimana prendo una tazza di tè e un cupcake”, ha rivelato la supermodella.

L’allenamento di Alessandra Ambrosio

La modella è una fan del Brazil Butt Lift, un mix tra samba, aerobica e capoeira. Brazil Butt Lift: si tratta di un programma di esercizi fisici che combinano diverse discipline come la samba, la capoeira, l’aerobica, gli squat, gli affondi ecc.

Questo allenamento è ideale per ottenere un duplice effetto: smaltire e bruciare grassi da un lato e per tonificare e rassodare dall’altro. Il Brazil Butt Lift promette di regalare un fisico con gambe e glutei perfetti, in stile tipicamente brasiliano.

Oltre a ciò, Alessandra Ambrosio mantiene il suo corpo praticando tutti i giorni un’ora di pilates. Alessandra ama tantissimo anche lo yoga.

Inoltre, Alessandra Ambrosio è tra le poche modelle e tra le rare star internazionali che ha sempre ammesso di essere ricorsa più volte alla chirurgia estetica per scolpire e migliorare il suo fisico e la sua immagine.

Il primo intervento estetico risale a quando aveva soli 11 anni, decise di rivolgersi ad un chirurgo per risolvere l’antiestetico problema delle orecchie a sventola. Negli anni successivi, Alessandra ha optato per diversi interventi e “ritocchini” sia al fisico che al viso.