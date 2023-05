Priyanka Chopra, 40 anni, ex modella e ora attrice indiana ha avuto un anno fa la sua prima figlia. Appena un anno dopo, Priyanka è riapparsa sui red carpet più importanti del cinema in perfetta forma. Ecco la sua dieta.

La dieta di Priyanka Chopra: cosa mangia la modella?

Priyanka Chopra, volto noto in tutto il mondo, include cibo nutriente e sano nella sua dieta quotidiana. L’attrice ed ex Miss Mondo crede che quando è ora di mangiare, non bisogna far altro.

Soprattutto nei festival indiani, prende anche un po’ di peso a causa dell’eccesso di cibo ma per lei non è mai fonte di ossessione o preoccupazione. Ma cosa mangia nella dieta?

Per mantenere il suo corpo sano e in forma, Priyanka presta particolare attenzione all’acqua e ai liquidi. L’ex modella indiana porta sempre con sé una bottiglia d’acqua. Per assumere liquidi, preferisce i succhi e le piace bere il caffè almeno uno o due al giorno. Ecco cosa mangia nei pasti principali.

Dopo essersi alzata, non troppo presto perché non è mattiniera, Priyanka fa un allenamento mattutino e beve una tazza di caffè. A colazione le piace mangiare frittata, avocado e pane tostato. Oltre a questo, le piace anche mangiare dosa, poha e idli tipici del cibo indiano a colazione. Quando Priyanka Chopra è con sua madre, le piace mangiare Paratha di prima mattina.

Il pranzo di Priyanka Chopra: le piace il cibo desi puro a pranzo. In un suo post su Instagram, una volta ha detto che le piacciono molto i ragi rotis. Al giorno d’oggi Priyanka Chopra vive uno stile di vita vegetariano. Per questo, a pranzo mangia cavolo e patate al curry, cagliata, sottaceti e insalata di verdure.

Spuntino serale: Priyanka di solito mangia zuppa e frutta secca nello spuntino serale. In alcuni giorni non mangia nulla a pranzo, poi fa direttamente questi spuntini salutari prima di cena.

Cena: l’ex modella mangia cibi molto leggeri per cena, come tante star del suo calibro. A volte Priyanka beve solo zuppa prima di andare a dormire. Quando mangia meno cibo durante il giorno, di sera si concede una zuppa con frutta secca.

Come si tiene in forma Priyanka Chopra?

Per una forma fisica come la sua, l’attrice indiana si impegna a vivere una vita sana e appagante. In un’intervista, ha detto:

“Faccio colazione parlando del pranzo, pranzo parlando della cena. Soprattutto durante Diwali e Natale, ingrasso sempre. Gennaio, febbraio e marzo, mi ci vuole tempo per perdere quei chili in più e tornare al mio corpo estivo”, ha rivelato.

L’attrice indiana ha un mantra perfetto per perdere peso. È una sostenitrice del mangiare bene, ma suggerisce anche di bruciare le calorie. Priyanka si allena con un personal trainer al mattino, facendo una combinazione di esercizi cardio e di allenamento con i pesi.

Inoltre, all’attrice e modella Priyanka piace anche sperimentare con la sua routine, ad esempio le piace saltare la corda.