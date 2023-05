Alimentazione, è meglio mangiare la banana acerba o matura: qual è la più salutare?

Le banane sono uno dei cibi più mangiati dagli sportivi, e non solo. La banana ha diversi gradi di maturazione chiaramente visibili al colpo d’occhio, ma quale di questi è meglio per il nostro organismo? Sarà meglio una banana matura o una un pochino più acerba? La risposta è presto data: come spesso accade quando si parla di dieta ed alimentazione, dipende.

Quale tipo di banana è più salutare: acerba o matura?

Presenti in diverse diete, le banane sono un frutto che dà molti benefici al nostro corpo, grazie al loro potassio per anni gli sportivi le hanno usate per prevenire i crampi dovuti all’acido lattico. Le banane però sono un frutto le cui proprietà cambiano molto a seconda del livello di maturazione: solitamente vengono ritenute preferibili le banane verdi rispetto alle gialle, sebbene siano meno dolci e più complicate da sbucciare.

Le banane verdi hanno al loro interno un amido che è 20 volte più resistente rispetto a quelle mature, il corpo infatti fatica maggiormente a scomporle durante il processo digestivo, e questo rallenta la velocità con cui i carboidrati presenti all’interno del frutto vengono convertiti in glucosio per essere poi assorbiti dal sangue. Una banana verde ha per questo motivo un indice glicemico di 30, rispetto al 58 delle banane più mature. Mangiare una banana verde al giorno è stato provato che migliora la salute intestinale, e anche a moderare i sintomi del diabete di tipo 2.

Per quanto riguarda le banane gialle, considerate a metà della maturazione, sono più facili da digerire e sono quindi un’ottima fonte di energia. Al loro interno vi sono i carotenoidi, utili alla prevenzione del cancro e positive per gli occhi. La banana matura ha il quadruplo degli zuccheri rispetto a quella acerba, da 3 a 12 g/ 100 g. Uno studio condotto recentemente dall’International Food Research Journal ha dimostrato che i livelli di Vitamina C aumentano con il processo di maturazione del frutto, salvo poi diminuire quando la banana diventa troppo matura, ovvero marrone.

Quando la banana inizia ad avere delle macchie marroni significa che sempre più amido sta venendo convertito in zucchero. Tra le altre cose, è stato scoperto che la banana “tigrata” ha al suo interno una sostanza chiamata fattore di necrosi tumorale o TNF, che combatte le cellule anormali, grazie ad essa il nostro corpo riesce ad aumentare la propria immunità al cancro. Oltre a questo altri studi hanno dimostrato che le banane a macchie abbiano la proprietà di potenziare i globuli bianchi, rafforzando in questo modo il sistema immunitario.

L’etilene è un composto che regola il processo di maturazione dei frutti, facendoli avere il caratteristico colore marrone una volta raggiunto il massimo stadio di maturazione. Questo fa diventare il frutto più dolce, in quanto gran parte dell’amido è stato ormai convertito in zucchero. Inoltre la banana fornisce altri nutrienti molto importanti come la vitamina B6, l’acido folico e la vitamina C. Nel caso però la banana diventi troppo matura, essa inizia a fermentare perdendo così molti degli apporti benefici.