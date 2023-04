La dieta di Enrico Papi: come ha fatto a perdere oltre 20kg?

Enrico Papi, conduttore tv e autore romano, volto storico degli anni Novanta che tutti ricordano al timone di “Sarabanda”, ha seguito una dieta rigida ma che gli ha fatto perdere più di 20kg nel giro di un anno. Ecco la dieta seguita da Enrico Papi.

La dieta di Enrico Papi per perdere 20kg

Enrico Papi, noto conduttore tv di Mediaset, ora è tornato nel piccolo schermo come opinionista de “L’isola dei famosi” 2023, al fianco della sua collega, Vladimir Luxuria. È uno dei conduttori più longevi della tv, una carriera che lo ha portato al timone di tanti programmi che hanno fatto la storia del piccolo schermo. Ma come ha fatto Papi a dimagrire così tanti chili, negli ultimi anni? Ecco la dieta dimagrante di Enrico Papi.

Nel 2016 Papi ha partecipato anche come concorrente a “Ballando con le Stelle” e, proprio in questo periodo, c’è stato un dimagrimento importante agli intensi allenamenti quotidiani. Enrico in quell’occasione ha parlato della dieta dimagrante che ha preso in considerazione per perdere chili.

“Per presentarmi in forma a Ballando con le stelle ho cambiato dieta: tante insalatone al posto delle mega spaghettate. Ho perso tre taglie ma nessuna dieta miracolosa”, ha confessato il conduttore tv.

Come ha raccontato Enrico Papi, infatti, si tratta soltanto di una riduzione equilibrata delle porzioni che il conduttore mangiava quotidianamente e di tanta attività fisica. E’ passato così da taglia 52 a quella di ora, 46. “È così che nell’arco di 9 mesi sono riuscito a perdere 18 kg. In maniera graduale e senza privarmi di nulla…Ho aumentato il pesce, i legumi e le verdure e ho introdotto tè verde e tisane”, ha detto Papi.

Nel suo regime alimentare, però, almeno all’inizio Papi ha bandito la pasta sia a pranzo che a cena. Ora il conduttore si sente più in forma che mai e si mostra piacevolmente anche sui social.

Enrico Papi e l’allenamento per dimagrire

Per tenersi in forma, Enrico Papi non fa più footing come attività fisica, come all’inizio del suo percorso dimagrante ma preferisce delle sane e lunghe passeggiate che lo fanno sentire bene.

Inoltre, il conduttore storico di “Sarabanda” ha rivelato che quando vede i cinquantenni che corrono ad agosto tutti sudati pensa che siano “matti”.

Enrico Papi ha, infine, concluso il discorso affermando di sentire di avere un età celebrale di 16-18 anni e di sentirsi invece, a livello di intraprendenza, ancora un trentenne. Ancor di più ora che ha ritrovato la forma fisica.