Vitamina E: a cosa serve e dove si trova

La vitamina E è essenziale per garantire il benessere del nostro organismo e per questo non deve mai mancare. Questa sostanza è infatti fondamentale per restare in salute e per prevenire problemi di diverso genere. Scopriamo esattamente a cosa serve e dove si trova.

A cosa serve la vitamina E

La vitamina E è essenziale per il benessere del nostro organismo e per questo deve essere sempre presente nel corpo in quantità adeguate.

Essa riduce il livello di colesterolo presente nel sangue per via delle sue proprietà antiossidanti e inoltre contrasta anche l’insorgenza di malattie a carico dell’apparato cardiocircolatorio.

La vitamina E rinforza le difese immunitarie e previene anche il declino cognitivo. Questo beneficio deriva dalla sua capacità di contrastare radicali liberi che possono agire negativamente sul cervello.

La carenza di vitamina E

Una carenza di vitamina E non è affatto frequente e infatti l’organismo presenta importanti riserve di questo nutriente.

Negli audulti quindi è molto raro che ci siano delle carenze di vitamina E in quanto una normale alimentazione permette di mantenere quantità adeguate di questa sostanza.

Alcune volte invece i neonati possono soffrire di carenze, ma in genere si tratta di eventi piuttosto rari.

Vitamina E: dove si trova

Questa vitamina si trova in numerosi alimenti di origne vegetale, infatti questa sostanza si trova in prodotti come i semi e gli oli vegetali spremuti a freddo da essi ricavati. Ad esempio quindi ne sono ricchi l’olio di oliva, l’olio di canapa e l’olio di germe di grano.

Anche la frutta secca come noci, nocciole e pistacchi ne sono ricchi, così come persino frutta fresca quale l’avocado.

Persino i cereali integrali e gli ortaggi contengono grandi quantità di vitamina E.

Di conseguenza si comprende che sono davvero numerose le fonti alimentari che permettono di introdurre nell’organismo le corrette quantità di questa sostanza.