Angela Bassett attrice statunitense, ha ricevuto il Golden Globe nei panni di Tina Turner in Tina – What’s Love Got to Do with It. E’ meglio nota però in Black Panther: Wakanda Forever. Qual è la dieta dell’attrice per tenersi in forma?

La dieta di Angela Bassett: cosa mangia l’attrice statunitense

L’attrice statunitense Angela Bassett alias Ramonda in Black Panther, ha compiuto 65 anni da pochi giorni ma dal suo aspetto non lo diremo mai. La Bassett si mostra sui social come sui red carpet in perfetta forma con un fisico tonico e scolpito da ventenne. In cosa consiste la sua dieta? “Sono rigorosa su ciò che mangio”, ha detto l’attrice. La dieta per lei, infatti, è l’85 percento della sua forma.

Anche se le piace cambiare la sua routine di dieta, le verdure sono sempre incluse. Lunedì, martedì mangia carboidrati e frutta; mercoledì e giovedì proteine, e verdura tutti i giorni ma niente grassi per quei quattro giorni. Poi negli ultimi tre solo grassi buoni come olio di cocco, salmone, mandorle, burro di mandorle, olio d’oliva. Inoltre la Bassett mangia solo cibo biologico.

La star di Hollywood non segue alcun regime alimentare particolare, ma sì, si impegna a consumare una dieta sana e nutriente quando possibile. Sebbene ad Angela piaccia mangiare i suoi cibi preferiti di tanto in tanto, preferisce soprattutto cibi puliti e cucinati in casa.

Il menu giornaliero di Angela Bassett non include alcun elemento a base di latticini. Quindi, invece della farina per il pane, si affida principalmente al pane Ezechiele e opta per il latte di mandorle invece di qualsiasi tipo di latte di origine animale.

L’attrice statunitense giura sui risultati di alcuni fantastici esercizi cardio, allenamento con i pesi, intense sessioni di yoga e cibo pulito e si assicura che la sua routine quotidiana sia emozionante.

Secondo la Bassett, è molto importante mantenere la dieta e l’esercizio fisico interessanti in modo da essere motivati ​​a perseguirli ogni giorno. Per lei, il significato della vera gioia è sentirsi in pace e felice dall’interno, e questo è qualcosa che la aiuta a invecchiare felicemente.

Angela Bassett e la dieta: come si tiene in forma?

L’attrice di Hollywood Angela Bassett, 65 anni portati una meraviglia, si mostra con addominali duri come la roccia, braccia perfettamente toniche e, per finire, la carnagione luminosa di chi ha meno della metà dei suoi anni. Frutto della dieta sana come visto ma anche del duro e persistente allenamento che segue da oltre trent’anni.

In termini di esercizio, la Bassett ha detto che ha un personal trainer che vede dalle quattro alle cinque volte a settimana. Quando viaggia, punta sul cardio. “Cercherò di andare nella palestra dell’hotel e fare 30 minuti di cardio e sollevare un paio di pesi. Ma non mi alzerò alle 4 del mattino per allenarmi”, ha detto l’attrice.